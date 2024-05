Unterbissingen/Altenbaindt

An Pfingsten ziehen die Wasservögel im Kreis Dillingen durch zwei Orte

Plus In Unterbissingen und in Altenbaindt wird die Tradition des Pfingstvogels noch gelebt und gefeiert. Was es mit dem heidnischen Brauch auf sich hat und warum es immer ein Geheimnis gibt.

Von Alexander Schäferling, Alexander Schäferling, Simone Fritzmeier

„Es send die heilige drei Pfingstfeiertäg komma …“, so wird begrüßt, wer am Pfingstmontag in Unterbissingen einer wartenden Gruppe an Jugendlichen seine Haustür öffnet. Denn in dem kleinen Dorf im Norden des Landkreises Dillingen gibt es noch einen alten Brauch, der andernorts schon längst ausgestorben ist – auch in den übrigen Dörfern der Gemeinde Bissingen außenherum. Die Rede ist vom Pfingstvogel, eine sehr lebendige Tradition, die auch in diesem Jahr wieder von der Dorfjugend durchgeführt wird. Einzig im Aschberg - genau in der entgegengesetzten Himmelsrichtung - wird die Tradition ebenfalls noch gelebt und gefeiert. Genauer gesagt in Altenbaindt. Alle zwei Jahre findet dazu ein auch ein Fest statt. Was die Unterbissinger und Altenbaindter gemeinsam haben? Es ist eine besondere Ehre, der Pfingstvogel zu sein.

Burschen ziehen im Kesseltal von Haus zu Haus

Der Pfingstvogel ist ein junger Bub im Teenageralter, der komplett in eine Kutte aus Buchenlaub gebunden wird und mit einem geschnitzten Knüppel in der Hand und einem den Kopf komplett verhüllenden Tuch gänzlich unerkannt durch das Dorf zieht. Begleitet wird er von drei Maibaumträgern, an deren Birken bunte Tücher gebunden sind sowie einem Käsbua, der kleine Stücke Käse verteilt. Und einem Weiteren, der Geld und Spenden einsammelt und verwaltet. So läuft es im Kesseltal ab. Zusammen marschiert das denkwürdige Gespann im Dorf Unterbissingen und seinem Nachbardorf Buch von Haus zu Haus. An jeder Türe sagen sie dabei ihr Sprüchlein auf, das eine ganz eigene Geschichte vergangener Jahre erzählt. Im Laufe der Jahrhunderte hat sich durch mündliche Überlieferung der Sinn an manchen Stellen etwas verschoben, verstehen kann man es trotzdem immer noch - zumindest, wer im schwäbischen Landkreis Dillingen daheim ist. Es lautet:

