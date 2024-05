Er hat die Feuerwehr im Landkreis geprägt

Ehrenkreisbrandrat Ludwig Häußler feierte den 80. Geburtstag. Der Unterglauheimer erhält viele Glückwünsche.

Zahlreiche Glückwünsche darf Ehrenkreisbrandrat Ludwig Häußler in diesen Tagen entgegennehmen. Der Unterglauheimer feierte am Freitag seinen 80. Geburtstag. Häußler hat das Feuerwehrwesen im Landkreis Dillingen geprägt. Insgesamt 42 Jahre lang engagierte sich der heute 80-Jährige in verschiedensten Funktionen. Nach dem Eintritt in die Unterglauheimer Feuerwehr im Jahr 1961 wurde Häußler Kommandant, Kreisbrandmeister, Kreisbrandinspektor und schließlich Kreisbrandrat – ein Amt, das er von 1992 bis 2004 mit Herzblut und Leidenschaft ausübte. "Mir hat dieses Ehrenamt immer sehr viel Spaß gemacht, vor allem die tolle Kameradschaft war der Grundstein meiner Arbeit", sagte Häußler. Vor 20 Jahren musste der Unterglauheimer aus gesundheitlichen Gründen den Posten aufgeben.

Auf Häußlers Initiative wurde 1994 der Dillinger Kreisfeuerwehrverband gegründet und 1999 die Notfallseelsorge im Landkreis Dillingen eingeführt. Der frühere Landrat Leo Schrell ernannte Ludwig Häußler, der von 2002 bis 2008 für die Zukunft im Dillinger Kreistag saß, im Jahr 2014 zum Ehrenkreisbrandrat. Von 1978 bis 1984 hatte sich der frühere Postbeamte bereits im Blindheimer Gemeinderat engagiert und war dabei Zweiter Bürgermeister der Kommune.

Ludwig Häußler hat mehrere Ehrungen erhalten, unter anderem das Bayerische Ehrenzeichen am Bande für 40-jährige Dienstzeit und die Ulrichsmedaille. 2017 bekam der Unterglauheimer ernsthafte gesundheitliche Probleme, ist nun aber wieder wohlauf. "Ich muss zufrieden sein", sagt Häußler. Die Lektüre der Heimatzeitung gehöre für ihn morgens zum täglichen Ritual. Zum Geburtstag haben Häußler nicht nur seine Frau Maria, seine drei Kinder, zwei Enkel, zwei Urenkel und deren Angehörige gratuliert, sondern auch viele Mitglieder der Feuerwehr und des Soldatenvereins.