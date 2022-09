Vom Ärger über den Biber bis zum Bau der Bahnunterführung

Nach der Corona-Pause haben die Besucher der Bürgerversammlungen in Unterglauheim und Wolpertstetten Redebedarf. Der Bürgermeister Frank spricht auch über den Supermarkt.

Klar, dass nach zwei Jahren Pandemie-Pause Bürgerversammlungen am Biber nicht vorbeikommen. So stand Meister Bockert auch bei der Bürgerversammlung in Unterglauheim an erster Stelle, als Johannes Scherer eine Wortmeldung Bürgermeister Frank richtete. Er forderte den Rathauschef auf, doch endlich beim Landratsamt durchzusetzen, den Großnager dort abfangen zu dürfen, wo er private Grundstücksbesitzer am Nebelbach schädigt oder beeinträchtigt. Abfanggenehmigungen zu bekommen, sei illusorisch, sagte Frank. Dies habe er auch dem Fischereiverein Nebelbach mitgeteilt. Mitglieder hatten in einem Brief auf das Biberproblem am Nebelbach im Bereich der B16 erneut aufmerksam gemacht. "Der Biber ist geschützt, ebenso seine Dämme, womit wir uns einfach anfreunden müssen." Er verstehe auch den Zielkonflikt Biber und Fischerei, doch gerade in Zeiten der Trockenheit sei der Wasserrückstau durch Biberdämme gerade im Nebelbach wichtig für den Fortbestand der Bachmuschel.

Die Einrichtung einer Spielstraße ist zurzeit nicht durchsetzbar

Helmut Gerstmayer erkundigte sich nach dem Stand der Dinge in Sachen neue Fenster für den Pfarrhof Unterglauheim. Es müsse noch abgeklärt werden, welche Fensterform und Verglasung hier den größten Nutzen bringe, erläuterte der Bürgermeister. Frank gab jedoch die Zusage, dass die Maßnahme im nächsten Jahr erledigt und zusätzlich auch die Fassade erneuert werde. Matthias Rieg stellte eine Frage zur Fertigstellung des Spielplatzes in Unterglauheim. Der Rasen werde diese Woche angesät, ein Baum zur Beschattung gepflanzt. Der Platz werde möglicherweise ab dem Winter bespielbar sein, sagte Frank. Johannes Oberfrank erinnerte in diesem Zusammenhang daran, bei der Planung neuer Spielgeräte und der Sanierung von Spielplätzen nicht die älteren Kinder zu vergessen. Zur Anregung aus dem Kreis der Unterglauheimer Versammlungsbesucherinnen und -besucher, in der Siedlung eine Spielstraße einzurichten, sagte der Bürgermeister, dies sei verkehrsrechtlich zurzeit nicht durchzusetzen. Jedoch werde die Gemeinde provisorisch eine Schwelle einbauen.

In der Bürgerversammlung im Feuerwehrhaus in Wolpertstetten hatten die zehn Besucherinnen und Besucher keine speziellen Fragen. Bürgermeister Frank präsentiert wie schon in Unterglauheim die Haushaltszahlen des Jahres 2021 und 2022. Die Schulden der Gemeinde liegen 2022 bei rund 1,66 Millionen Euro. Dies entspreche in etwa den Schulden für das Jahr 2021, dabei müssten jedoch die Rücklagen der Gemeinde über 1,26 Millionen ebenfalls berücksichtigt werden. An wichtigen Maßnahmen erwähnte der Rathauschef die Sanierung der Glöttbrücke für rund 200.000 Euro, der Nebelbachstuben nach dem großen Brand und der Simonsmühle, für die von der Gemeinde an den Investor ein Zuschuss über 10.000 Euro bezahlt worden sei. Eine Erfolgsmaßnahme sei auch der Umbau mit Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses in Unterglauheim. Frank nannte auch die energetische Sanierung der Gemeindehalle, wobei diese jedoch schon aus Kostengründen in mehreren Abschnitten erfolgen müsse. Zurzeit stehe die Gemeinde vor der Entscheidung welche Art von Heizung in der Halle eingebaut werden soll, da die bisherige Gasheizung den Anforderungen nicht mehr genüge.

Zum Thema Supermarkt im Gewerbegebiet an der Bahn sagte der Bürgermeister: "Die Chancen stehen nicht schlecht, es müssen jedoch noch einige Forderungen des Investors abgeklärt werden." Zu realisieren sei das Projekt dann frühestens im Jahr 2025. In Sachen Breitbandausbau mit Glasfaser für jedes Haus berichtete Frank, nach der Ausschreibung hätten drei Anbieter Angebote abgegeben und die Auftragsvergabe werde in der nächsten Ratssitzung erfolgen. Der Kostenanteil der Gemeinde betrage für die Maßnahme rund 300.000 bis 400.000 Euro. Der Bau der neuen Unterführung am Bahnübergang soll 2023 beginnen. In der Hauptbauphase des Jahres 2024 werde der Bahnübergang in beide Richtungen für ein Jahr nicht für den Verkehr zur Verfügung stehen. Die Dorferneuerung Unterglauheim werde rund zehn bis 15 Jahre in Anspruch nehmen.