Neueröffnung in Unterliezheim: Bekannter Pächter übernimmt das Klosterbräu

Es ist ein Hingucker und seit jeher ein beliebtes Ausflugsziel: das Klosterbräu in Unterliezheim. Nach der Kurve in der Dorfmitte fährt man direkt auf das mächtige Gebäude zu, die gelb umrandeten Fenster mit den weißen Rahmen stechen sofort ins Auge – eingebettet in den schönen Klostergarten direkt neben der Kirche. Viele Menschen im Landkreis Dillingen und weit darüber hinaus kennen es. Hochzeiten, Geburtstage, Leichenschmaus oder Bürgerversammlungen fanden dort statt. Rad- und Wandertouristen haben gerne dort eine Pause eingelegt. Und natürlich gab es auch einfach das kühle Radler zum Feierabend.

Viele Jahre prägte die Pächterfamilie Paul Girstenbrei den Charakter des Klosterbräus. Nachdem sie sich 2015 zurückgezogen hatte, gab es mehrere Wechsel. Seit 2020 stand das Klosterbräu leer. Doch seit einigen Wochen tut sich wieder etwas in dem historischen Gebäude. Und das, was bislang nur in der Gerüchteküche brodelte, ist jetzt offiziell: Das Klosterbräu Unterliezheim feiert Wiedereröffnung. Ab Ostersonntag soll dort wieder Leben einkehren, es gibt einen neuen Pächter. Und mit ihm ist eines klar: Das kühle Radler fehlt sicher nicht.

Der Lauinger BrauMadl-Chef in der zweiten Reihe

Benedikt Deniffel, 32, Inhaber der BrauMadl-Brauerei in Lauingen, ist das neue Gesicht im Klosterbräu. Wobei, das betont er: "Eigentlich will ich in der zweiten Reihe stehen." Denn das neue Team wird vervollständigt von Andreas Kiemer und Andreas Schrell. Deniffel agiert als Pächter und trägt die Verantwortung, Kiemer ist der Küchenchef und Schrell hat das Sagen im Service. Drei junge Männer, zwischen 18 und 35 Jahren, mit einem Ziel: "Das Klosterbräu soll seine DNA behalten. Aber wir wollen ihm frischen Wind einhauchen und dabei die klassische Dorfwirtschaft wiederbeleben", sagt der Lauinger BrauMadl-Chef. Neben der Ausflugsgastronomie stehen Hochzeiten sowie Familien- und Betriebsfeiern ebenso im Fokus wie der Stammtisch. Nicht zu vergessen, der Biergarten. Wenn alles gut läuft, will Deniffel ab 2024 auch Lehrlinge ausbilden.

Sein Traum sei es immer gewesen, eine eigene Brauerei zu haben. Geschafft. Und auch mit der Übernahme des Biergartens "Neuhof am See" in Gundelfingen hat er sich ein weiteres Standbein verwirklicht. Mit dem Klosterbräu habe sich nun "ein gesamtes Bild ergeben", und: "Das entspricht genau meinem Konzept." Heißt: Regionalität, Nachhaltigkeit und Wertschöpfung. Weil er aber, wie Benedikt Deniffel selbst über sich sagt, zwar Bier brauen, aber nicht kochen könne, brauchte er ein Team. Lange suchen musste er nicht. Mit den "zwei Andis" bekommt das Unterliezheimer Klosterbräu einen besonderen Doppelpack. Nicht nur, dass die beiden bereits zusammen gearbeitet haben, sie sind auch Freunde, die mittlerweile beide in Dillingen wohnen.

Ein Küchenmeister aus Odelzhausen und der Service-Chef aus Unterliezheim

Andreas Kiemer, 35, ist Küchenmeister. Er hat seine Lehre im Bayerischen Hof in München gemacht und erwarb 2014 den Meistertitel. Zuletzt war er in der bekannten Schlossbrauerei Odelzhausen und sammelte auch Erfahrungen im Ausland. Er arbeitete zwei Jahre in einem Nobel-Fischlokal in Lazise am Gardasee. "Mir ist sehr wichtig, dass wir regionale Produkte verwenden und dann auch nur die, die gerade Saison haben. Bei mir gibt es die Erdbeeren im Winter nicht", sagt Kiemer, der unter anderem auch auf Fischgerichte spezialisiert ist. Deshalb lege er Wert darauf, dass die Lieferanten dieselbe Mentalität hätten. Der Dritte im neuen Klosterbräu-Team hat sie auf jeden Fall.

Andreas Schrell, 18, ist Restaurantfachmann. Sein Nachname verrät, dass seine Wurzeln im Kreis Dillingen sind. Genauer gesagt direkt in Unterliezheim. Er hat in Odelzhausen sein Handwerk gelernt. Im Klosterbräu ist er für die Terminreservierung, Veranstaltungsplanung und den Service verantwortlich. Und obwohl der Termin der Neueröffnung bislang nicht offiziell bekannt war, "habe ich schon Anfragen für Hochzeiten und Kommunionen. Es läuft in die richtige Richtung", so Schrell. Schon als kleiner Bub habe er gerne den Kellner gespielt, Familie und Dorfbewohner gerne bedient. Dazu zählt auch Leo Schrell, der frühere Landrat, Vorsitzender des Fördervereins Klosterbräu und Onkel von Andreas Schrell. "Der Service liegt ihm im Blut", sagt Leo Schrell.

Der Neffe des ehemaligen Landrats Leo Schrell

Knapp drei Jahre hat er mit seinen Förderverein-Mitgliedern die Augen und Ohren nach neuen Pächtern aufgehalten. So lange stand das Klosterbräu noch nie leer. Aber: "Wir wollten nicht einfach irgendjemanden haben und nicht aus der Not heraus verpachten. Es muss passen", sagt der Vorsitzende und ergänzt: "Wir haben ein hervorragendes, junges Team gefunden." Mit Deniffel habe ein erfahrener Gastronom aus der Region das Sagen, Kiemer als "exzellenter Koch" und Neffe Andreas als Service-Chef mit Herzblut würden das Team perfekt ergänzen. "Wir als Förderverein haben im Grunde die Vermittlerrolle übernommen. Mit Erfolg", sagt Vorsitzender Schrell. Vor genau 20 Jahren wurde übrigens der Förderverein gegründet, die Gastwirtschaft inklusive Garten und Umfeld übernommen. Dass nun an Ostersonntag Wiederöffnung gefeiert wird, sei für alle eine große Erleichterung und Freude – und Grund zum Anstoßen. Natürlich mit BrauMadl-Bier.



Wiedereröffnung: Ostersonntag, 9. April, ab 11 Uhr. Reservierungen möglich unter Telefon 0171/1045637 oder per Mail: info@klosterbraeu-unterliezheim.com. Die künftigen Öffnungszeiten: Donnerstag bis Samstag je von 17 bis 23 Uhr und Sonntag von 11.30 bis 23 Uhr.