Ins Unterliezheimer Klosterbräu ist wieder Leben eingekehrt

Plus Mehr als drei Jahre hat der Förderverein keinen Pächter gefunden. Das Warten hat sich gelohnt: Seit Ostersonntag hat ein Dreier-Team das Sagen in der Gaststätte.

Von Horst von Weitershausen

Ostersonntag, 11 Uhr. Die Eingangstür zum Klosterbräu öffnet sich und Neupächter Benedikt Deniffel tritt gemeinsam mit Küchenchef Andreas Kiemer und Serviceleiter Andreas Schrell vor die Tür, um einen Blick gen Himmel zu werfen. Ob er nach der Frühlingssonne Ausschau hält oder heimlich ein Stoßgebet nach oben schickt, damit der erste Tag gelingt? Vermutlich etwas von beidem – aber dann ist schon keine Zeit mehr. Auf diesen Tag haben die drei Männer lange und intensiv hingearbeitet. Sie eröffnen, mit Deniffel als Chef und Pächter, in Unterliezheim das Klosterbräu. Drei Jahre hat der Verein vergeblich nach einem neuen Pächter gesucht. Nun versuchen gleich drei junge Menschen aus dem Landkreis Dillingen ihr Glück mit der traditionsreichen Dorfwirtschaft. Und der Eröffnungstag an Ostern lässt hoffen: Denn die Menschen sind in Scharen gekommen.

Hunderte Menschen kommen nach Unterliezheim

Rund 120 Gäste sind für den Mittagstisch und rund hundert Gäste für den Abend angemeldet, sagt Benedikt Deniffel, während seine beiden Kollegen sich in ihre Arbeitsbereiche im Restaurant begeben. „Ich mach’ heute den Türöffner und begrüße die Gäste“, ergänzt er lachend – und stilecht mit weißem Hemd und kurzer Lederhose. Deniffel, Inhaber der Lauinger Braumadl-Brauerei, erfüllt sich mit dem Klosterbräu einen Traum.

