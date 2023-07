Leo Schrell erhält Bayerischen Panther

Freie Wähler ehren Dillingens langjährigen Landrat Leo Schrell in München.

Es ist die höchste Auszeichnung, die von den Freien Wählern vergeben wird: der „Bayerische Panther“. Wie Fraktionschef Florian Streibl und Parlamentarischer Geschäftsführer Fabian Mehring am Mittwoch in München bekanntgegeben haben, geht dieser besondere Ehrenpreis der FW-Landtagsfraktion am Freitag an ein bekanntes Gesicht aus der Region: Dillingens langjährigen Landrat Leo Schrell. FW-Politiker Schrell, der nach seiner Zeit als Bürgermeister der Gemeinde Buttenwiesen für 18 Jahre an der Spitze des Landkreises Dillingen stand, erhält die besondere Auszeichnung laut Streibl für sein kommunalpolitisches Lebenswerk. „Leo Schrell hat unsere gemeinsame Heimat über Jahrzehnte politisch geprägt und durch seine erfolgreiche Arbeit maßgeblich zur positiven Entwicklung unserer ganzen Region beigetragen“, begründet Mehring die Entscheidung des Fraktionsvorstands.

Schrell wird am Freitagabend im Rahmen des Sommerempfangs der FW-Landtagsfraktion im Münchner Löwenbräukeller ausgezeichnet. Es werden 1000 geladene Gäste erwartet. Die Laudatio auf den früheren Dillinger Landrat wird Mehring als Parlamentarischer Geschäftsführer der FW-Landtagsfraktion halten. (AZ)