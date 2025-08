Werner Fech: Ein Unternehmer, zwei verschiedene Firmen

Zurücklehnen, den Erfolg genießen, schöne Autos fahren. Werner Fech hätte all das tun können. Doch der gebürtige Wortelstettener ist einer, den Ideen umtreiben. Der 62-Jährige hat die Firma Fech Fenstertechnik in Buttenwiesen gegründet und ein Fenster- und Türsystem ohne Schraubverbindungen unter dem Namen „Fech-Jet-System“ entwickelt. Mittlerweile ist sein zweiter Betrieb „Timber Systems“ in Frauenstetten erfolgreich. Zu Gast war dort nun Staatssekretär Tobias Gotthardt.

Elli Höchstätter Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

86647 Buttenwiesen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Tobias Gotthardt Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis