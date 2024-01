Sorge um älteren Mann: Postbotin zeigt, wie wichtig Hinschauen ist

Plus Wer vor Weihnachten Pakete bekommt, wartet meist ungeduldig darauf. So eigentlich auch ein Mann aus Unterringingen. Als er das Paket nicht holt, wird eine Postbotin stutzig.

Viele Kontakte, die man im Alltag hat, müssen schnell gehen. An der Kasse müssen nach hektischem Piepen Kundinnen und Kunden eilig ihre Einkäufe in die Tasche stopfen, ein Schwätzchen mit dem Busfahrer bleibt bei vielen auf der Strecke und der Paketbote ist meist schon wieder halb aus der Haustür draußen, ehe man seine Unterschrift auf das Empfangsgerät gekrakelt hat. Dass es auch anders geht, zeigt eine Zustellerin aus dem Donau-Ries-Kreis.

Aufmerksam gemacht auf die Geschichte hat uns unser Leser Martin Wirth. Er schreibt uns: "Klagen über zunehmende 'Soziale Gleichgültigkeit' gegenüber Mitmenschen gehören fast schon zur Tagesordnung." Leider bestätigten viele Tagesmeldungen, egal ob im Fernsehen oder in der Zeitung, diese Entwicklung. Damit täusche der Eindruck vieler Pessimisten oftmals nicht. Zu wenig Menschen achten aufeinander, so Wirths Eindruck. "Doch es geht auch anders", schreibt er uns und berichtet von Tamara Winkler, die hingeschaut und auf ihr Bauchgefühl gehört habe.