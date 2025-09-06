Ist das Brunnenwasser im Landkreis Dillingen belastet?

Das gelbe Labormobil des Vereins VSR-Gewässerschutz ist vielen Brunnenbesitzern bereits bekannt. Im vergangenen Jahr sorgte der Informationsstand in Höchstadt für reges Interesse, als etwa 100 Bürger und Bürgerinnen Wasserproben aus ihren Gartenbrunnen mitbrachten. Auch in diesem Jahr bietet die gemeinnützige Organisation wieder eine Untersuchung an. Am Dienstag, 16. September, haben Brunnenbesitzer von 15 bis 17 Uhr die Gelegenheit, ihre Wasserproben auf dem Festplatz Donaupark in Dillingen abzugeben.

Im Sommer, wenn es heiß und trocken ist, wird im Garten viel Wasser benötigt. „Uns ist es wichtig, dass außerhalb des Hauses Brunnenwasser statt dem kostbaren Leitungswasser genutzt wird,“ erzählt der Ehrenamtler Frank Sombrowski. Er ist zusammen mit Matthias Ahlbrecht im Labormobil unterwegs, um Belastungen im Grundwasser aufzudecken und sich für einen nachhaltigen Umgang einzusetzen. Bereits im vergangenen Sommer kamen viele interessierte Brunnenbesitzer mit ihrer Probe zum Infostand in Höchstadt. Sie wollten wissen, wofür sie das Wasser im Garten verwenden können.

„Eine Belastung ist in den meisten Fällen nicht zu sehen oder zu riechen“, erklärt Ahlbrecht. Er weist darauf hin, dass im Gegensatz zum Leitungswasser das Brunnenwasser häufig mit Nitraten, Pestiziden und weiteren Stoffen belastet sei. Außerdem können laut Pressemitteilung durch verschiedene Einflüsse Krankheitserreger ins Wasser geraten. Ahlbrecht führt die Grunduntersuchung von Nitrat-, Säure- und Salzgehalt wieder gegen eine Beteiligung von zwölf Euro im Labormobil durch. Nachdem das Analyseergebnis vorliegt, berät er die Brunnenbesitzer, was die festgestellte Belastung für die Nutzung des Wassers bedeutet.

Für die Probenahme und den Trasnport Flaschen aus Kunststoff nutzen

Gegen eine Kostenbeteiligung können auch weitere Parameter untersucht werden. „Durch diese ergänzenden Untersuchungen erfahren die Brunnenbesitzer, ob das Wasser zum Gemüse gießen oder sogar zum Befüllen von Planschbecken und Teich geeignet ist. Außerdem können wir auch eine Einschätzung dazu geben, inwieweit das Wasser im Notfall zum Trinken einsetzbar ist“, erklärt der Experte. Damit die Ergebnisse auch aussagefähig sind, empfiehlt er zur Probenahme und zum Transport Mineralwasserflaschen zu nutzen. Besonders geeignet seien dabei bis zum Rand gefüllte 0,5-Liter-Flaschen aus Kunststoff.

Die Ergebnisse werden auf einem Bildschirm am Infostand präsentiert

„Erstmalig haben wir zu unseren Ergebnissen der Grundwasseruntersuchungen aus dem Kreis Dillingen eine Bildschirmpräsentation für den Informationsstand vorbereitet“, berichtet der Ehrenamtler Sombrowski. Wer keine Zeit hat, zum Informationsstand zu kommen, kann die Ergebnisse auch auf der Homepage vsr-gewaesserschutz.de/regionales/bayern nachlesen. (AZ)