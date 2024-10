Blauer Lack: Wer hat das Auto in Unterthürheim beschädigt?

Als eine 72-Jährige am Samstag gegen 13.40 Uhr zu ihrem in der Straße Am Zusamanger beziehungsweise vor der Glöttnerhalle geparkten Pkw Skoda Fabia zurückkehrte, musste sie feststellen, dass dieser zwischenzeitlich wohl von einem bis dato unbekanntem Autofahrer angefahren und beschädigt wurde.

Am beschädigtem Pkw konnte blauer Fremdlack gesichert werden. Wer hierzu sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter 08272/99510 an die Polizei in Wertingen zu wenden. (AZ)