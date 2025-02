Neue, kreative Modelle aus alten Kleidungsstücken fertigen

„Nähen bereitet mir viel Freude“, meint Lea aus der 5.Klasse. Sie hat in diesem Schuljahr an der Donau-Realschule Lauingen das Wahlfach „Upcycling“ belegt. Aus alten Kleidungsstücken entstehen dabei neue, kreative Modelle – in diesem Fall ein hübsches Kuscheltier.

Geleitet wird der Kurs von der gelernten Designerin Asumi Sosa Rios, die seit Oktober 2023 auch ein eigenes Geschäft am Dillinger Stadtberg führt. „Ich habe Freude an Mode und Kleidung und es bereitet mir großen Spaß, aus alten Dingen etwas Neues herzustellen“, erzählt die Designerin im Interview mit Ben und Lea aus der 5. Klasse.

Die Lehrerin war früher selbst Schüler an der Lauinger Realschule

Asumi Sosa Rios war früher selbst Schülerin an der Lauinger Realschule. Sie freut sich, jetzt dort Lehrerin zu sein und viele kreative Ideen an die Schülerinnen und Schüler weiterzugeben. Mit „Upcycling“ könne man schließlich immer etwas anfangen.

Als Materialien verwendet sie gerne feste, langlebige Stoffe wie Jeans, aber auch Herrenhemden, weil sich diese ausgezeichnet verarbeiten lassen. Bestimmt werden im „Upcycling“-Kurs durch die fleißigen Hände der Schülerinnen und Schüler noch zahlreiche weitere großartige „Designerstücke“ zum Leben erweckt. Man darf gespannt sein.