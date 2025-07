27-Jährige vor dem Amtsgericht Dillingen: „Er ist einfach ausgeflippt“

Ein 27-jähriger Familienvater spielt im Dezember 2023 mit seinen beiden Kindern – eines davon seine zweijährige Tochter, das andere noch ein Säugling. Als die Mutter, damals 25, sich in ein Nebenzimmer begibt, fängt das ältere Kind zu weinen an. Am Bauch findet sie daraufhin einen roten Handabdruck – diesen soll der Kindsvater verursacht haben. Etwa ein halbes Jahr später, im Mai 2024, soll er seine schwangere Frau aufs rechte Schulterblatt geschlagen, getreten, aufs Sofa geworfen und gewürgt haben, sodass diese um ihr Leben habe fürchten müssen. Das wirft die Staatsanwaltschaft dem heute 29-Jährigen aus dem nördlichen Landkreis vor dem Dillinger Amtsgericht vor. Aus dessen Sicht sei das alles jedoch weit weniger schlimm, als es am Verhandlungstag dargestellt wird.

