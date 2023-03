Veitriedhausen

vor 32 Min.

Bürgerversammlung: Wann kriegt Veitriedhausen endlich schnelles Internet?

Plus Der Breitbandausbau ist nicht das einzige Thema bei der Bürgerversammlung. Die Dorfbewohner sorgen sich auch um den Verkehr und die Dämmung des Vereinsheims.

Von Philipp Nazareth Artikel anhören Shape

Rund 30 Interessierte aus Veitriedhausen haben sich am Mittwochabend im Vereinsheim eingefunden. Zuletzt hatte es das im Jahr 2019 gegeben: eine Bürgerversammlung. Entsprechend groß ist der Gesprächsbedarf bei den Dorfbewohnern und -bewohnerinnen. Bürgermeisterin Katja Müller zeigt sich gut eineinhalb Stunden lang hoch konzentriert. Sie hört aufmerksam zu, muss aber auch Kritik ertragen. Unmut herrscht bei den Dorfbewohnerinnen und -bewohnern etwa wegen der fehlenden Anbindung Veitriedhausens an schnelleres Internet. Vor allem vor dem Hintergrund, dass das Pfannentalhaus bei Haunsheim westlich von Veitriedhausen bereits an die Versorgung von mindestens 100 Mbit/s angeschlossen ist. "Die Leitung ist damals um das Dorf herum gebaut worden", sagt Zuhörerin Jutta Mayer. Ohne das Dorf gleich mit anzuschließen. "Durch den Ort wäre es zudem kürzer gewesen. So haben wir die Flur aufreißen müssen", legt Mayer nach.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen