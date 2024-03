Unfallflucht in Veitriedhausen, Diebstahl in Dillingen: Polizei ermittelt

Im Lauinger Ortsteil hat ein Unbekannter mit seinem Fahrzeug einen Zaun beschädigt. In Dillingen verschwindet ein Gitter aus einem Vorgarten.

Im Lauinger Ortsteil Veitriedhausen ist es am Mittwochvormittag zu einer Unfallflucht gekommen. Gegen 9.15 Uhr beschädigte ein bisher unbekannter Fahrzeugführer einen Gartenzaun. Anschließend entfernte sich der Unbekannte unerlaubt von der Unfallstelle und beging Fahrerflucht. Er hinterließ einen Schaden von ungefähr 1500 Euro.

In Dillingen verschwinden Garten-Gitter

In Dillingen entstand ebenfalls ein Schaden: In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch entwendeten bisher unbekannte Diebe vom Eingangsbereich eines Anwesens in der Robert-Bosch-Straße drei Randgitter. Außerdem beschädigten die Unbekannten im Garten eine Vogeltränke. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 180 Euro. Die Polizeiinspektion Dillingen ermittelt nun wegen Diebstahl und Sachbeschädigung und bittet unter Telefon 09071/560 um sachdienliche Hinweise. (AZ)

Lesen Sie dazu auch