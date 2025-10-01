Veitriedhauser Schützen sind beim Festumzug in München dabei

Es war ein Tag voller Stolz: Beim festlichen Trachten- und Schützenumzug auf dem Münchner Oktoberfest durften die Bezirksschützenkönige aus Schwaben mitmarschieren. Mitten im Geschehen dabei waren der Bezirkspistolenkönig Reinhold Hanel und zwei Bogenträger des Heimatvereins Schützenverein Pfannentaler Veitriedhausen. Gemeinsam machten sie sich am Sonntag, 21. September, bereits am frühen Morgen auf den Weg in die Landeshauptstadt, um beim traditionsreichen Umzug den Regierungsbezirk Schwaben zu repräsentieren. Bereits am Aufstellungsplatz auf der Maximiliansbrücke kam es zu einem besonderen Moment: Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter ließ sich unter dem vom Schützenverein Veitriedhausen festlich geschmückten Bogen mit den Schützenkönigen ablichten. Bei traumhaftem Spätsommerwetter verlief der sieben Kilometer lange Festzug vom Max-II-Denkmal durch die Innenstadt bis zur Theresienwiese. Vorbei an zahlreichen Ehrentribünen und rund 250.000 Zuschauerinnen und Zuschauern, die die Gruppen mit Applaus begrüßten. Die Stimmung entlang der Strecke war ausgelassen und festlich zugleich. Besonders ergreifend war der Einmarsch auf die Theresienwiese mit Blick auf die Bavaria ins Schützenzelt.

Dass die Welt ein Dorf ist, zeigte sich einmal mehr auf dem Festgelände: Vor dem Zelt traf die Gruppe zufällig Bekannte aus Schabringen und Bergheim. Der Musikverein Mödingen hatte an diesem Tag die Ehre, einen Auftritt im Festzelt auf der Oidn Wiesn zu spielen. So entstand spontan ein Festeinzug – mit Musik, Fans und dem Veitriedhauser Bezirkspistolenkönig.