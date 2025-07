Verfolgt, bedroht, verprügelt: Autofahrer rastet in Lauingen aus

Ein 48-jähriger Autofahrer hat am Sonntagabend einen 58-jährigen Mann im Pkw verfolgt, ihn bedroht und schließlich auf ihn eingeschlagen. Der Polizei zufolge befuhr der 58-Jährige mit zwei weiteren Fahrzeuginsassen die Lauinger Eichenstraße in Richtung Weidenstraße. Als er an einem geparkten Auto vorbeifuhr, beschleunigte der entgegenkommende 48-Jährige sein Fahrzeug erheblich – und steuerte frontal auf den Wagen des 58-Jährigen zu. Dieser musste daraufhin stark abbremsen, um einen Frontalzusammenstoß zu vermeiden.

48-Jähriger schlägt mit Fäusten auf den anderen Fahrer ein

Der 48-Jährige wendete und verfolgte das Fahrzeug des 58-Jährigen, heißt es im Polizeibericht. Aus dem Auto heraus bedrohte der 48-Jährige die Insassen des anderen Fahrzeugs mit einem Baseballschläger. Er startete ein Überholmanöver. Dann bremste er den 58-Jährigen mit einer Vollbremsung aus. Der 48-Jährige stieg aus dem Auto aus, riss die Fahrertür des 58-Jährigen auf – und schlug mit den Fäusten auf ihn ein. Anschließend trat der 48-Jährige mehrmals gegen die Fahrertür des 58-Jährigen und schlug den Außenspiegel dessen Autos ab.

Die Polizei sucht nach Zeugen

Die Polizei ermittelt nun wegen Nötigung im Straßenverkehr, Körperverletzung, Bedrohung und Sachbeschädigung gegen den 48-Jährigen. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Dillingen unter der Telefonnummer 09071/56-0 zu melden. (AZ)

