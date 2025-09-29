Sperrung im Dillinger Osten wird am Montag aufgehoben

Autofahrer im Dillinger Osten können aufatmen. Am Montag, 6. Oktober, wird die Donauwörther Straße in Dillingen wieder für den Verkehr freigegeben. Damit ist laut Pressemitteilung des Landratsamts ein wichtiger Bauabschnitt abgeschlossen und die zentrale Verkehrsachse in Dillingen – die ehemalige B16 – steht wieder uneingeschränkt zur Verfügung.

Fußgängerüberwege werden hergestellt

Zeitgleich beginnt ein neuer Bauabschnitt: Die Schretzheimer Kreuzung im Bereich der Rudolf-Diesel-Straße wird ab Montag, 6. Oktober, bis voraussichtlich Ende Oktober 2025 vollständig gesperrt. Grund für die Sperrung sind Arbeiten zur Herstellung der Fußgängerüberwege in diesem Bereich.

Die anliegenden Geschäfte in Dillingen bleiben weiterhin erreichbar

Die anliegenden Geschäfte bleiben während der Sperrung weiterhin erreichbar, informiert die Behörde. Die Zufahrt ist über die Rudolf-Diesel-Straße/Kreuzung bei der Kaserne sowie über die Justus-Liebig-Straße/Einsteinstraße möglich. (AZ)