„Verkehrsschilder der Gerechtigkeit“ im Höchstädter Schloss

Was ursprünglich im Herzen von Höchstädt stattfinden sollte, wurde durch die Wetterlage kurzerhand ins Schloss verlegt – doch an Wirkung hat die Präsentation des internationalen Kunstprojekts „Verkehrsschilder der Gerechtigkeit“ nichts eingebüßt, heißt es in einer Pressemitteilung der Höchstädter Schlossverwaltung. Im Gegenteil: Der prächtige Rittersaal des Schlosses bot einen würdigen Rahmen für einen bewegenden Nachmittag, der ganz im Zeichen von Frieden, Menschlichkeit und europäischer Solidarität stand.

Mit einer berührenden Präsentation brachten Schülerinnen und Schüler des ukrainischen Gymnasiums aus Storozynetz gemeinsam mit dem Nürnberger Künstler Johannes Volkmann ihre selbstgestalteten Schilder zum Thema „Krieg und Frieden“ in die Ausstellung ein. Sie sind Teil der diesjährigen Schau „Spazier mit dem DemokraTier“, initiiert vom Team des Kulturschlosses Höchstädt – das damit nicht nur Kunst erlebbar, sondern auch Demokratie erfahrbar machen will.

Präsentation der Kunstprojekte in Höchstädt: Schüler aus Storozynetz im Kulturschloss

Bezirksrat Johann Popp, der in Vertretung des Bezirkstagspräsidenten sprach, zeigte sich sichtlich bewegt: „Dass Sie aus der Ukraine hierher nach Höchstädt gekommen sind, ist ein außergewöhnliches Zeichen europäischer Verbundenheit. Ihre Kunst ist mehr als ein Beitrag. Sie ist ein mutiges Zeugnis Ihrer Hoffnung auf eine bessere Zukunft. Ich wünsche mir, dass wir uns in Europa an einem gemeinsamen Tisch zusammenfinden, statt gegeneinander zu kämpfen.“

Popp betonte, wie beeindruckend die Schüler trotz der schwierigen Lage in der Ukraine – mit Stromausfällen und unter den Belastungen des Krieges – an dem Projekt gearbeitet haben. Ihr Schild mit der Aufschrift „Krieg ist eine Sackgasse“ bringe die Botschaft klar und unmissverständlich auf den Punkt: Der einzige Weg zum Wohlergehen aller sei Frieden.

Auch Bürgermeister Stephan Karg würdigte die Kraft der Kunst und das Engagement der jungen Teilnehmerinnen und Teilnehmer: „Dass der Bezirk Schwaben heute mit einer Delegation aus der Ukraine unser Schloss besucht, erfüllt uns mit Dankbarkeit und Stolz. Dieses Haus, einst Schauplatz europäischer Machtpolitik, ist heute Ort der Begegnung. Ihre Anwesenheit heute ist ein lebendiges Zeichen für Zusammenhalt – und ein Symbol unserer Solidarität mit der Ukraine.“

Europäisches Tischtuch in Höchstädt ist mittlerweile 30 Meter lang

Ein Höhepunkt der Veranstaltung war die Präsentation des mittlerweile 30 Meter langen „Europäischen Tischtuchs“, das alle Orte in Europa verewigt, an denen die „Verkehrsschilder der Gerechtigkeit“ bisher gezeigt wurden. Johannes Volkmann, der Initiator des Projekts, ließ das Publikum am Entstehungsprozess teilhaben und sagte: „Kinder aus ganz Europa – aus Polen, Italien, Griechenland, Deutschland, Österreich und der Ukraine – haben ihre Visionen von einer gerechten Welt sichtbar gemacht. Die Schilder sind keine Verkehrsübungen, aber sie zeigen, was wir alle üben sollten: Respekt, Gleichbehandlung und Frieden.“

Das Team des Kulturschlosses hat das Projekt als Teil der Ausstellung „Spazier mit dem DemokraTier“ ins Leben gerufen und die Beteiligung der Höchstädter Grund- und Mittelschule, der Berufsschule Höchstädt sowie der internationalen Partnerschulen organisiert. (AZ)

Die Ausstellung „Spazier mit dem DemokraTier“ mit den „Verkehrsschildern der Gerechtigkeit“ ist noch bis Herbst rund ums Schloss Höchstädt zu sehen. Interessierte können sich zudem das begleitende Projektbuch der ukrainischen Schulklasse im Schloss ansehen.