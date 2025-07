Zwei Personen bei Verkehrsunfällen in Gundelfingen und Wertingen verletzt

In Gundelfingen und Wertingen ist es am Montag nach Angaben der Polizei zu Verkehrsunfällen mit Leichtverletzten gekommen. Gegen 9.20 Uhr wollte eine 27-jährige Autofahrerin bei Gundelfingen von der Bundesstraße 16 auf die B492 auffahren. Im Einmündungsbereich kollidierte sie mit dem Sattelzuggespann eines 39-Jährigen. Durch den Zusammenstoß erlitt die 27-Jährige leichte Verletzungen, informiert die Polizei. Sie musste in ein Krankenhaus gefahren werden.

Die B492 war kurzzeitig komplett gesperrt

An der Sattelzugmaschine und am Auto entstand ersten Schätzungen zufolge ein Gesamtunfallschaden von etwa 35.000 Euro. Die Fahrzeuge mussten abgeschleppt und die Straße kurzzeitig komplett gesperrt werden. Für die Maßnahmen vor Ort war die freiwillige Feuerwehr Gundelfingen mit 17 Einsatzkräften.

In Wertigen zog sich ein Motoradfahrer leichte Verletzungen zu

Ein weiterer Verkehrsunfall ereignete sich auf der Staatsstraße 2033 zwischen Rieblingen und Prettelshofen. Gegen 20.35 Uhr befuhr ein 18-Jähriger auf seinem Motorrad die aufgrund von Fahrbahnarbeiten derzeit gesperrte Staatsstraße in Richtung Wertingen. Laut Polizeibericht kam es aus bislang unbekannten Gründen am Motorrad zu einem Lenkerflattern. Der 18-Jährige konnte dieses nicht mehr ausgleichen und stürzte.

Er zog sich leichte Verletzungen zu und musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren werden. Am Motorrad entstand ein Unfallschaden von geschätzt rund 2.000 Euro. (AZ)