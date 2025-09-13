Unfall bei Gundelfingen hat rund 43.000 Euro Schaden zur Folge

Zu einem Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person ist es am Freitag gegen 8.15 Uhr auf der B16 zwischen Gundelfingen und Lauingen gekommen. Wie die Polizei mitteilt, setzte ein 44-jähriger Fahrzeugführer, der in Richtung Dillingen unterwegs war, mit seinem Transporter zum Überholen an. Dazu fuhr er über die Mittellinie und streifte einen entgegenkommenden Lkw.

Autofahrerin in dritter Position erkennt die Situation zu spät

Beim Zurücklenken auf seine Spur touchierte der Fahrer des Transporters die Leitplanke auf seiner Fahrspur. Weil der entgegenkommende Lkw in Fahrtrichtung Günzburg in diesem Zusammenhang abbremste, musste auch der hinter ihm fahrende Verkehr abbremsen. Hierbei erkannte eine 42-jährige Autofahrerin an dritter Position die Situation zu spät und fuhr in das Heck des vor ihr fahrenden Lkw.

Durch die Wucht des Aufpralls wurden die Airbags in ihrem Fahrzeug ausgelöst und sie erlitt leichte Schürfwunden. Der Gesamtsachschaden aller beteiligten Fahrzeuge liegt laut vorläufiger Schätzung bei rund 43.000 Euro. (AZ)