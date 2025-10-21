15.000 Euro Schaden nach Verkehrsunfall zwischen Frauenriedhausen und Wittislingen

Einen Verkehrsunfall hat es am Montag auf der Kreisstraße DLG 7 bei Lauingen gegeben. So heißt es vonseiten der Polizei. Gegen 17.45 Uhr befuhr eine 55-jährige Autofahrerin die Straße zwischen dem Lauinger Ortsteil Frauenriedhausen und Wittislingen. Als die Frau ein vorausfahrendes Traktorgespann überholte, bog der 17-jährige Fahrer des Gespanns nach links ab. Es kam zur Kollision zwischen Traktor und dem Auto der 55-Jährigen. Nachdem die Autofahrerin dem Zusammenstoß noch ausweichen wollte, kam sie von der Fahrbahn ab und landete in einem Acker.

Verkehrsunfall bei Lauingen: Verletzt wurde niemand

Ersten Schätzungen zufolge entstand ein Gesamtunfallschaden von rund 15.000 Euro. Der Wagen der 55-Jährigen musste abgeschleppt werden. Verletzt wurde niemand. (AZ)