Verkehrsunfall mit verletzter Autofahrerin bei Gundelfingen

Zu einem Verkehrsunfall ist es am Dienstag auf der Kreisstraße DLG 7 bei Gundelfingen gekommen. Der Polizei zufolge war eine 57-jährige VW-Fahrerin kurz nach 18 Uhr auf der Kreisstraße zwischen Haunsheim und Gundelfingen unterwegs. Als sie ein vorausfahrendes Traktorgespann eines 24-Jährigen überholen wollte, bog der Traktorfahrer nach links ab. Es kam zur Kollision zwischen Traktor und Auto.

Sachschaden nach Autounfall bei Gundelfingen beträgt rund 11.000 Euro

Die 57-Jährige zog sich leichte Verletzungen zu und musste in ein Krankenhaus gefahren werden. Ihr Wagen musste abgeschleppt werden. Ersten Schätzungen der Polizei zufolge entstand ein Gesamtschaden von rund 11.000 Euro. Für die Maßnahmen vor Ort war die Freiwillige Feuerwehr Gundelfingen mit 16 Einsatzkräften. (AZ)