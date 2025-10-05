Icon Menü
Verkehrsunfall in Dillingen: 18.000 Euro Schaden bei Kollision zweier Autos

Dillingen

18.000 Euro Sachschaden nach Verkehrsunfall in Dillingen

Zwei Autos kollidieren in Dillingen miteinander. Beide Fahrzeuge werden dabei massiv beschädigt, schaffen es jedoch noch in die nächste Werkstatt.
    Im Verkehrsunfall in Dillingen sind eine 63-Jährige und ein 56-Jähriger verwickelt.
    Im Verkehrsunfall in Dillingen sind eine 63-Jährige und ein 56-Jähriger verwickelt. Foto: Marijan Murat, dpa (Symbolbild)

    Zwei Autos sind am Samstagnachmittag in Dillingen zusammengestoßen. So heißt es in einer Mitteilung der Polizei. Gegen 14.45 Uhr war eine 63-Jährige mit ihrem Auto auf der Klemens-Mengele-Straße in Richtung Donauwörther Straße unterwegs. Zeitgleich wollte ein 56-Jähriger mit seinem Auto von einem dortigen Parkplatz in die Klemens-Mengele-Straße einfahren und übersah dort die 63-Jährige.

    Sachschaden im fünfstelligen Bereich nach Verkehrsunfall in Dillingen

    Es kam zur Kollision der beiden Fahrzeuge, wobei beide beschädigt wurden. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt circa 18.000 Euro. Beide Autos schafften noch aus eigenem Antrieb den Weg in die nächste Werkstatt. (AZ)

