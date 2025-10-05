18.000 Euro Sachschaden nach Verkehrsunfall in Dillingen

Zwei Autos sind am Samstagnachmittag in Dillingen zusammengestoßen. So heißt es in einer Mitteilung der Polizei. Gegen 14.45 Uhr war eine 63-Jährige mit ihrem Auto auf der Klemens-Mengele-Straße in Richtung Donauwörther Straße unterwegs. Zeitgleich wollte ein 56-Jähriger mit seinem Auto von einem dortigen Parkplatz in die Klemens-Mengele-Straße einfahren und übersah dort die 63-Jährige.

Sachschaden im fünfstelligen Bereich nach Verkehrsunfall in Dillingen

Es kam zur Kollision der beiden Fahrzeuge, wobei beide beschädigt wurden. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt circa 18.000 Euro. Beide Autos schafften noch aus eigenem Antrieb den Weg in die nächste Werkstatt. (AZ)