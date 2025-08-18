Drei Verletzte nach Verkehrsunfall in Dillingen

Am Sonntag ist es gegen 18 Uhr auf der Lauinger Straße in Dillingen zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem drei Personen verletzt wurden. Der Polizei zufolge stürzte ein 24-Jähriger zunächst allein beteiligt von seinem Motorrad. Dabei wurde er leicht verletzt. Kurz darauf ereignete sich an der Unfallstelle ein Auffahrunfall, bei dem ein 53-jähriger Autofahrer und seine 47-jährige Beifahrerin verletzt wurden.

Der 24-Jährige war mit seinem Kraftrad in westlicher Fahrtrichtung unterwegs, als er kurz nach der Einmündung in die Johannes-Scheiffele-Straße auf Höhe eines dortigen Verbrauchermarktes stürzte. So heißt es in der Mitteilung der Polizei. Er rutschte auf die Gegenspur, wo eine 41-jährige Autofahrerin und ein 26-jähriger Autofahrer rechtzeitig mit ihren Fahrzeugen bremsen und ausweichen konnten. Während die beiden Fahrzeuge anhielten und sich um den verunfallten Kradfahrer kümmerten, näherte sich ein 53-Jähriger mit seinem Auto der Unfallstelle. Dabei übersah er das stehende Fahrzeug des 26-jährigen Ersthelfers und fuhr diesem auf das Heck auf.

Auch ein hochpreisiges Auto wird bei dem Verkehrsunfall in Dillingen beschädigt.

Bei dem Auffahrunfall wurden die Fahrzeuge des 53-Jährigen und des 26-Jährigen stark beschädigt. Auch das stehende Fahrzeug der 41-jährigen Ersthelferin trug leichte Schäden durch aufgeschleuderte Fahrzeugteile davon. Das Motorrad sowie die am Auffahrunfall direkt beteiligten Autos mussten abgeschleppt werden. Insgesamt wurden vier Fahrzeuge beschädigt, davon auch ein hochpreisiges Auto. So schätzt die Polizei den Gesamtschaden auf einen sechsstelligen Betrag.

Der 24-jährige Motorradfahrer zog sich bei dem Sturz leichte Verletzungen zu und wurde mit dem Rettungsdienst in das Krankenhaus nach Dillingen verbracht. Auch der 53-Jährige und seine 47-jährige Beifahrerin wurden leicht verletzt.

Wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung und des Verstoßes gegen die Straßenverkehrsordnung wurde gegen den 53-Jährigen ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Auch gegen den 24-jährigen Kradfahrer wird wegen Verstoßes gegen die Straßenverkehrsordnung ermittelt. (AZ)