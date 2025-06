6000 Euro Schaden nach Verkehrsunfall in Gundelfingen

Zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden ist es am Freitag in Gundelfingen gekommen. Wie die Polizei berichtet, bog eine 64-jährige Autofahrerin gegen 10.15 Uhr aus der Unteren Vorstadt nach links in die Lauinger Straße ein. Sie kollidierte mit dem BMW eines vorfahrtsberechtigten 46-Jährigen, der auf der Lauinger Straße in Richtung Medlingen unterwegs war.

Unfall in Gundelfingen: Keine Verletzte

An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von schätzungsweise rund 6000 Euro. Verletzt wurde laut Polizei niemand. (AZ)