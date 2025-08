Verkehrsunfall in Hausen: 24-jährige Autofahrerin leicht verletzt

Zu einem Verkehrsunfall ist es am Montag im Dillinger Stadtteil Hausen gekommen. Eine 24-jährige Autofahrerin erlitt dabei leichte Verletzungen. Darüber berichtet die Polizei.

Autofahrerin muss nach Unfall in Dillingen in ein Krankenhaus gebracht werden

Gegen 17.20 Uhr bog ein 22-jähriger BMW-Fahrer aus der untergeordneten Unteren Hauptstraße nach links in die Hausener Straße ein. Es kam zur Kollision mit dem Seat Ibiza der 24-Jährigen, die auf der Hausener Straße in Richtung Wittislinger Straße unterwegs war. Beim Zusammenstoß der Fahrzeuge zog sich die 24-Jährige leichte Verletzungen zu. Der Polizei zufolge musste sie in ein Krankenhaus gebracht werden.

An den beiden Unfallwagen entstand ein Gesamtschaden von geschätzt rund 20.000 Euro. Diese mussten abgeschleppt werden. (AZ)