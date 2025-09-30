Icon Menü
Vermeintliche Körperverletzung war vorgetäuscht: 13-Jähriger meldet sich bei Polizei

Dillingen

Vermeintliche Körperverletzung in Dillingen war vorgetäuscht: 13-Jähriger meldet sich bei Polizei

Der 13-Jährige hatte Anzeige wegen Körperverletzung erstattet – nun räumt er bei der Polizei ein, dass die Geschichte erfunden war.
    Der Vorfall wird laut Polizei der Staatsanwaltschaft gemeldet.
    Der Vorfall wird laut Polizei der Staatsanwaltschaft gemeldet. Foto: Daniel Karmann/dpa (Symbolbild)

    Ein 13-Jähriger hat sich bei der Polizei wegen eines erfundenen Vorfalls gemeldet. Die Polizei teilt mit, dass der Jugendliche fälschlicherweise Anzeige wegen Körperverletzung gegen einen unbekannten Täter in der Dillinger Rosenstraße erstattet hatte. Nun stellte sich heraus, dass dieser Vorfall nie stattgefunden haben soll.

    13-Jähriger erscheint bei der Polizei und gibt an, die Geschichte erfunden zu haben

    Der 13-Jährige erschien nach Angaben der Polizei am Montag im Beisein eines Erziehungsberechtigten freiwillig bei der Polizei – und räumte ein, dass er die Geschichte lediglich erfunden hatte. Der Jugendliche machte sich des Vortäuschens einer Straftat verdächtig. Mit strafrechtlichen Konsequenzen muss er laut Polizei zwar nicht rechnen, jedoch erfolgt eine Mitteilung an die Staatsanwaltschaft. (AZ)

