Vermisster 25-Jähriger aus Gundelfingen: Deshalb wird erst jetzt gesucht

Seit Freitag sucht die Kriminalpolizei Dillingen einen jungen Mann aus Gundelfingen. Er ist 25 Jahre alt, 1,75 Meter groß und schlank, sein Haar trägt er braun und kurz. Laut der Öffentlichkeitsfahndung, welche das Polizeipräsidium Schwaben Nord herausgegeben hat, soll er Flip-Flops, eine schwarze Jogginghose und ein blaues Shirt getragen haben. Verschwunden ist er aber nicht erst seit vergangener Woche: Mehr als einen Monat lang wurde er nicht gesehen. Warum hat es für den öffentlichen Aufruf zur Fahndung so lange gedauert?

