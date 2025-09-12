Versicherungsexperte: In Deutschland verunglückten 2024 eine Million Schüler

In Deutschland verunglückten 2024 rund eine Million Schüler, davon 434 so schwer, dass die Betroffenen eine gesetzliche Rente erhielten. Doch wird diese fürs Leben reichen? „Mitnichten“, sagt Karl Aumiller, Sprecher des Bezirksverbandes Schwaben im Bundesverband Deutscher Versicherungskaufleute (BVK), angesichts des bevorstehenden Schulanfangs und erklärt: „Ein 14-Jähriger erhält bei einem eingetretenen Unfall mit 60-prozentiger Invalidität bundeseinheitlich eine Rente von derzeit 499,33 Euro monatlich. Bei völliger Erwerbsunfähigkeit bekommt er oder sie 822,32 Euro. Das ist für das zukünftige Leben garantiert zu wenig.“

Die meisten Schulkinder-Unfälle passieren in der Freizeit

Nach einem Unfall mit Langzeitfolgen sei daher der Finanzbedarf groß, um ein einigermaßen angemessenes Leben zu führen. Schließlich müsse eventuell die Wohnung barrierefrei umgebaut sowie teilweise sogar Pflegedienste in Anspruch genommen werden. Zudem passieren laut Pressemitteilung die meisten schweren Schulkinder-Unfälle in der Freizeit. Dann, so der Versicherungsexperte, zahle die gesetzliche Unfallversicherung gar nichts. Deshalb empfiehlt Karl Aumiller Eltern schulpflichtiger Kinder, sich Gedanken über eine sinnvolle Absicherung zu machen. In Betracht käme hier eine private Kinderunfallversicherung, deren Leistungen zusätzlich zu denen der gesetzlichen ausbezahlt würden.

Private Unfallversicherung greife auch in der Freizeit

Dieser private Schutz sei gar nicht teuer. Sind zum Beispiel für den Fall der Vollinvalidität rund eine Million Euro als Zahlung vereinbart, liegen die Versicherungskosten bei etwa 20 Euro monatlich, wenn man einen modernen Progressionstarif wählt. „Damit die Absicherung im Katastrophenfall nicht zum ärmlichen Trostpflaster wird, sollte man diese Größenordnung im Interesse der Kinder anpeilen“, sagt Aumiller. Zudem greife die private Unfallversicherung nicht nur in der Schule und auf dem Schulweg, sondern auch während aller Freizeitaktivitäten der Kinder. Und gerade dort, so Aumiller, passieren die meisten Kinderunfälle.“