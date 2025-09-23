Icon Menü
Verspätungen des Agilis zwischen Donauwörth und Günzburg: Bahn und Agilis nennen verschiedene Gründe

Dillingen

Baustellenunfall, Streckensperrung: Bahnchaos im Kreis Dillingen geht weiter

Nach wie vor gibt es massive Verspätungen der Züge auf der Donautalbahn. Agilis und Bahn sind sich bei den Gründen für das Fiasko allerdings nicht einig.
Von Natalia Götz
    •
    •
    •
    Auch in nächster Zeit gibt es Verzögerungen auf der Donautalbahn im Landkreis Dillingen.
    Auch in nächster Zeit gibt es Verzögerungen auf der Donautalbahn im Landkreis Dillingen. Foto: Berthold Veh (Archivbild)

    Das Bahnchaos im Kreis Dillingen nimmt nach wie vor kein Ende: Wer hoffte, dass mittlerweile besetzte Stellwerke auf der Bahnstrecke Ulm–Ingolstadt ein wenig Entspannung in den Reisealltag von Pendlern bringen würden, muss auch noch eine Woche später feststellen, dass die Züge des Bahnunternehmens Agilis massive Verspätungen haben. Was ist da auf den Schienen rund um den Kreis Dillingen los? Und können Bahnkunden auf eine baldige Besserung hoffen?

