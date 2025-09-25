Baustellenunfall, Streckensperrung: Bahnchaos im Kreis Dillingen geht weiter

Das Bahnchaos im Kreis Dillingen nimmt nach wie vor kein Ende: Wer hoffte, dass mittlerweile besetzte Stellwerke auf der Bahnstrecke Ulm–Ingolstadt ein wenig Entspannung in den Reisealltag von Pendlern bringen würden, muss auch noch eine Woche später feststellen, dass die Züge des Bahnunternehmens Agilis massive Verspätungen haben. Was ist da auf den Schienen rund um den Kreis Dillingen los? Und können Bahnkunden auf eine baldige Besserung hoffen?
Dillingen
Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.Registrieren sie sich
Sie haben ein Konto? Hier anmelden