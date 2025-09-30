Unbekannter versucht in Dillingen gewaltvoll in Schrebergarten einzubrechen

Ein Unbekannter hat im Lauf der vergangenen Woche versucht, in einen Schrebergarten in Dillingen einzudringen. Das Grundstück liegt laut Polizei zwischen dem Fußweg Großer Audamm und der Bleichstraße. Dabei hinterließ der Unbekannte einen Sachschaden im unteren dreistelligen Bereich am Tor des Schrebergartens.

Einbruch in Dillinger Schrebergarten: Die Polizei sucht noch nach Zeugen

Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts der Sachbeschädigung, des Hausfriedensbruchs und des versuchten Diebstahls im besonders schweren Fall. Zeugen werden gebeten, sich bei der Dillinger Polizei unter 09071/56-0 zu melden. (AZ)