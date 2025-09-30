Icon Menü
Versuchter Einbruch in Dillinger Schrebergarten

Dillingen

Unbekannter versucht in Dillingen gewaltvoll in Schrebergarten einzubrechen

Ein bislang unbekannter Täter beschädigt bei seinem mutmaßlichen Einbruchsversuch das Tor des Grundstücks und hinterlässt einen dreistelligen Sachschaden.
    Die Polizei ermittelt nun in mehreren Fällen gegen den Unbekannten.
    Die Polizei ermittelt nun in mehreren Fällen gegen den Unbekannten. Foto: Friso Gentsch/dpa (Symbolbild)

    Ein Unbekannter hat im Lauf der vergangenen Woche versucht, in einen Schrebergarten in Dillingen einzudringen. Das Grundstück liegt laut Polizei zwischen dem Fußweg Großer Audamm und der Bleichstraße. Dabei hinterließ der Unbekannte einen Sachschaden im unteren dreistelligen Bereich am Tor des Schrebergartens.

    Einbruch in Dillinger Schrebergarten: Die Polizei sucht noch nach Zeugen

    Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts der Sachbeschädigung, des Hausfriedensbruchs und des versuchten Diebstahls im besonders schweren Fall. Zeugen werden gebeten, sich bei der Dillinger Polizei unter 09071/56-0 zu melden. (AZ)

