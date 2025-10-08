Versuchter Totschlag in Lauingen: 29-Jähriger ist wohl schuldfähig

Noch als ein Polizeibeamter spätabends im Günzburger Kreiskrankenhaus Fotos von dem Mann im Krankenbett macht, sieht der 25-Jährige verheerend aus. Der halbe Kopf ist in einen Verband eingewickelt, Augen, Nase, Mund sind angeschwollen und mit verkrustetem Blut überzogen. Was man auf dem Foto nicht sieht, sind Brüche des Kiefers und des Nasenbeins und eine massive Platzwunde über dem Auge. Diese Verletzungen erlitt der Mann Ende Februar, als ihn ein heute 29-Jähriger attackierte. Dieser muss sich aktuell vor dem Landgericht in Augsburg verantworten. Der Vorwurf: versuchter Totschlag.

Am dritten Verhandlungstag berichteten Rettungskräfte von ihrem Einsatz: Vor Ort war demnach schwer abzusehen, wie gefährlich die Verletzungen waren. Ein Rettungssanitäter berichtete im Zeugenstand, wie er den Verletzten mit einiger Mühe die Treppe im Casino hinunter bis zum Rettungswagen geführt habe. Der Mann habe auf Fragen nicht reagiert, habe anfangs nicht mit ihm oder anderen Helfern gesprochen. Die Notärztin entschied, den Verletzten sicherheitshalber im Schockraum einer Klinik zu untersuchen und eine mögliche, gefährliche Hirnblutung ausschließen zu lassen. Deswegen und wegen der räumlichen Nähe zur dortigen Neurologie habe sie den Patienten ins Kreiskrankenhaus nach Günzburg begleitet. Dort übernahm die diensthabende Chirurgin. Es sei entschieden worden, den Patienten für die Nacht auf einen Bildschirm-Intensivplatz zu verlegen, wozu er später ins Krankenhaus nach Krumbach gebracht worden sei. Zudem habe man den Mann zur Behandlung seiner Kieferbrüche an die Uniklinik Augsburg überwiesen, wo er operiert wurde.

Beim Geschädigten habe keine akute Lebensgefahr bestanden

Franziska Rabe, Ärztin am Institut für Rechtsmedizin an der Uniklinik Ulm, bestätigte in ihrem Gutachten das Schadensbild des 25-Jährigen. Der Heilungsverlauf sei unkompliziert gewesen, allerdings habe der Patient mehrere Wochen nur weiche Speisen essen können. Ende des Jahres müssten noch zwei einoperierte Platten und 15 Schrauben aus den Gesichtsknochen entfernt werden. Nach Worten der Gutachterin habe – im Nachhinein betrachtet – keine akute Lebensgefahr für den Geschädigten bestanden. Sein Gehirn sei durch den Sturz, die Schläge und Tritte nicht erheblich geschädigt gewesen. Auch sei der Blutverlust nicht lebensgefährlich gewesen.

Die Sachverständige vermutet, dass der Mann zum Tatzeitpunkt 20.46 Uhr zwischen 1,34 und 2,09 Promille intus hatte. Gefragt nach seinen persönlichen Verhältnissen, erklärte der 29-Jährige, der vom ukrainischen Militär ausgemustert worden sei, dass er im Januar nach Deutschland gekommen sei, wo bereits seine Oma, eine Tante und ein weiterer Verwandter lebten. Er habe schnellstmöglich eine Arbeit aufnehmen wollen, um auf längere Sicht seine beiden Söhne nachzuholen. Derzeit lebten sie bei der von ihm geschiedenen Mutter in der Ukraine. Weil es Probleme mit Genehmigungen beim Jobcenter gegeben habe, habe er noch nicht gearbeitet, aber ein eigenes Zimmer in Lauingen bekommen. Wie oft und wie viel Alkohol er getrunken habe, könne er nicht mehr sagen, da er seit acht Monaten im Gefängnis sitze. Als es dann auch noch um das Thema Drogen gehen sollte, wollte der Angeklagte keine Fragen mehr beantworten.

Ein Gutachter erkennt keine Schuldunfähigkeit

Dr. Martin Gürtner erstattete als psychiatrischer Facharzt sein Gutachten. Einmal zur Frage einer möglichen Schuldunfähigkeit, zum zweiten zur Frage nach medizinischen Voraussetzungen zur Unterbringung in einer Entziehungsanstalt. Gürtner konnte sich bei seiner Begutachtung lediglich auf Akten sowie auf Erkenntnisse aus der Hauptverhandlung stützen, weil der Angeklagte einer Untersuchung nicht zugestimmt hatte. Anhand von Ergebnissen aus Haarproben sei festzustellen, dass der Angeklagte offensichtlich regelmäßig getrunken und relativ problemlos mit Alkoholwerten von um die zwei Promille gelebt habe. Aus den ihm vorliegenden Erkenntnissen nehme er als Gutachter keine Schuldunfähigkeit zur Tatzeit an. Wie auf den Videos zu erkennen sei, habe der Angeklagte direkt vor und nach der Tat „normal“ gewirkt, was auch Zeugen bestätigt hatten. Entsprechend befürwortete der Gutachter auch nicht die Unterbringung in einer Entziehungsanstalt, selbst wenn wahrscheinlich ein hoher Grad an Alkoholabhängigkeit bestehe.

Zwischen den beiden Seiten, dem Angeklagten und dem Geschädigten, gibt es außerdem eine Schmerzensgeld-Vereinbarung. Laut den Rechtsanwältinnen Daniela Rose, Vertreterin des Angeklagten, und Nebenklagevertreterin Elisabeth Hößler hat der mittellose Angeklagte im Familienkreis 2000 Euro gesammelt, die dem Geschädigten inzwischen überwiesen worden seien. Zudem versicherte der 29-Jährige, nach seiner Haftentlassung und der Aufnahme einer Arbeit seinem Opfer freiwillig weitere 8000 Euro zu bezahlen. Das Verfahren wird fortgesetzt.