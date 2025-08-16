Mehr als nur Aufsicht: Das alles macht ein Bademeister im Eichwaldbad Dillingen

Was macht eigentlich ein Fachangestellter für Bäderbetriebe? Die offizielle Bezeichnung ist vermutlich vielen fremd, der umgangssprachliche Titel Bademeister ist da geläufiger. Genau genommen sei der Begriff aber nicht ganz richtig, sagt Eichwaldbad-Betriebsleiter Jochen Hihler. Und er zeichne auch nur einen kleinen Teil der Aufgaben ab, die sein Team während der Freibadsaison tagtäglich erfüllt – dahinter steckt nämlich viel mehr als nur die Aufsicht am Beckenrand.

Neben der Aufsicht zählen etwa Recht und Technik zur Bademeister-Ausbildung

Hihler selbst ist Meister für Bäderbetriebe. Im Eichwaldbad kümmere sich der 54-Jährige unter anderem um betriebswirtschaftliche Aufgaben, erstellt Dienst- und Belegungspläne für externe Sportgruppen und übernimmt alle Aufgaben, die auch die sogenannten Bademeister und Bademeisterinnen übernehmen. Davon gebe es im Dillinger Freibad inklusive Hihler, seinem Stellvertreter Fabian Bayerl und dem Azubi insgesamt sieben.

Bayerl hat von 2017 bis 2020 die Ausbildung zum Fachangestellten für Bäderbetriebe im Eichwaldbad gemacht. Die Berufsschule dafür befindet sich in Lindau. Zu den Inhalten zähle viel Technik, Betriebslehre, der Umgang mit Badegästen, Rechtliches, wie etwa Haftungsfragen, Sozialkunde – und natürlich viel Schwimmen und Erste Hilfe, erzählt der 24-Jährige. „Langweilig wird‘s eigentlich nie.“ Neben dem Kontakt mit den Badegästen mache ihm an dem Beruf besonders die Technik Spaß.

Fabian Bayerl hat im Eichwaldbad schon seine Ausbildung gemacht. Mittlerweile ist er der Stellvertreter des Betriebsleiters Jochen Hihler. Foto: Julia Motschmann

Im Technikraum werden die Sprudelanlagen gesteuert und das Wasser gefiltert

Technisch passiert im Freibad eine Menge. Vorbei an der Regenbogenrutsche des Nichtschwimmerbeckens befindet sich der von Außen recht unscheinbare Technikraum. Im Inneren ertönen in regelmäßigen Abständen diverse Geräusche. Ein beißendes Zischen läutet Hihler zufolge etwa den Start der „Luftsprudelliege“ ein. Jegliche Unterhaltungsangebote des Freibads wie auch der „Wildbach“ oder der „Bodensprudler“ lassen sich in diesem Raum steuern.

Im Technikraum ist heute noch eine Anlage von 1997 im Einsatz, über die sich alle Sprudel-Angebote im Freibad steuern lassen. Foto: Julia Motschmann

Darüber hinaus herrscht im Technikraum das stetige Rauschen und Rattern der „Schwimmbeckenwasseraufbereitungsanlage“. Dabei handelt es sich im Grunde um ein Filter- und Reinigungssystem. Das Wasser, das im Schwimmbecken über den Rand in die „Überlaufrinne“ schwappt, gelange über Rohre in einen „Rohwasserspeicher“, erklärt Hihler. Von dort aus werde es mit etwa 560 Kubikmetern pro Stunde in die Filteranlage gepumpt und durch eine Kohle- und eine Sandschicht gefiltert. An dieser Stelle werde auch das Chlor hinzugegeben. „Glasklar und gereinigt“ könne es dann ins Schwimmbecken zurückfließen.

Der Chlorgehalt, der pH-Wert und die Wasserqualität werden den ganzen Tag über immer wieder überprüft und angepasst. Vor und nach sowie während des Badebetriebs würden Wasserproben entnommen, berichtet Hihler. Das Wasser werde dann etwa auf Keime oder Bakterien untersucht. Falls die Wasserqualität tatsächlich einmal schlecht wäre, müsste das Bad geschlossen werden – das sei aber in den 27 Jahren, die Hihler im Eichwaldbad arbeite, noch nie vorgekommen.

Auch das korrekte Einstellen der Filteranlagen zählt laut Jochen Hihler zum Beruf des Bademeisters im Eichwaldbad. Foto: Julia Motschmann

Die Bademeister im Eichwaldbad haben an manchen Tagen 3000 Gäste

Zur täglichen Routine zählen dem Betriebsleiter zufolge neben dem Messen der Wasserwerte auch die morgendliche Reinigung der Haar- und Filterfänger sowie das Einschalten der Beckensauger. Die beiden Personen in der Frühschicht würden daher bereits um 5.30 Uhr beginnen – zweieinhalb Stunden vor dem Einlass ins Eichwaldbad. Ab acht Uhr beginne die Beckenaufsicht. Am Wochenende und an Feiertagen bekämen sie dabei zusätzliche Unterstützung von der Wasserwacht. „Sonst würde es nicht funktionieren“, sagt Hihler. Denn an Spitzentagen besuchten im Durchschnitt um die 3000 Menschen das Dillinger Freibad.

Diverse Fundstücke vergessen die Badegäste im Eichwaldbad

Große Vorfälle oder gar Wiederbelebungsmaßnahmen, für die die Bademeister und Bademeisterinnen ausgebildet sind, gebe es zum Glück so gut wie nie. Bienenstiche, angeschlagene Köpfe oder Kreislaufprobleme seien aber täglich Teil des Geschäfts, sagt der 54-Jährige. Auch diverse Funde sammelten sich den Tag über. „Von Gebiss über Hörgeräte – Wir finden so gut wie alles.“

Die Frühschicht geht Hihler zufolge bis 14.30 Uhr, dann beginne die Spätschicht. Auch diese dauere weit über die Verabschiedung der Gäste hinaus – bis 22.30 Uhr. Dann würde unter anderem das gesamte 40-Kubikmeter-Kinderbecken entleert und mit frischem Wasser befüllt. Für das 2468 Kubikmeter große Schwimmerbecken und das 680 Kubikmeter umfassende Nichtschwimmerbecken gelte das nicht. Es lasse sich aber grob sagen, dass pro Tag und pro Badegast mindestens 30 Liter Frischwasser in die Becken fließen.

Das Wichtigste im Eichwaldbad: „dass sich jeder auf den anderen verlassen kann“

Auch die Pflege der Außenanlagen übernimmt das Eichwaldbad-Team – abgesehen von Müllsammlung und Rasenmähen – selbst. Wie Hihler berichtet, kehren die Fachkräfte für Bäderbetriebe die Wege, sammeln Laub oder schneiden Hecken. Bei Bedarf würden sie zudem an der Kasse oder im Kiosk aushelfen. Hihler ist dankbar, dass das gesamte Personal sich so umfassend auskennt. „Das macht‘s ja so interessant, das Vielfältige“, sagt der 54-Jährige. Und es sei ganz wichtig, „dass sich jeder auf den anderen verlassen kann“.

Bis Anfang September hat das Eichwaldbad noch geöffnet, dann geht der Hallenbadbetrieb wieder los – bis im Mai der erneute Wechsel stattfindet. Außerhalb der Freibadsaison würden die Bademeisterinnen und Bademeister einiges an Überstunden abbauen, sagt der Betriebsleiter. Das Team sei nämlich bis zu einem freien Wochenende immer zwölf Tage am Stück im Einsatz.

