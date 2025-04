Vier Diebstähle im Landkreis: Diesel, Pedelec und Rüttelplatte fehlen

Zwischen Mittwochabend und Donnerstagmorgen ist auf einem Firmengelände in der Oberglauheimer Straße in Höchstädt Diesel gestohlen worden. Ein bislang Unbekannter öffnete gewaltsam das Tankschloss einer dort abgestellten Sattelzugmaschine und entwendete aus dem Tank Diesel im Gesamtwert von etwa 800 Euro. Zudem hinterließ der Täter an dem Fahrzeug einen Sachschaden in Höhe von etwa 70 Euro. Die Dillinger Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls gegen unbekannt ein.

Pedelec wird aus Keller eines Mehrfamilienhauses gestohlen

Ein weiterer, besonders schwerer Diebstahl wurde ebenfalls in der Zeit von Mittwochabend bis Donnerstagmorgen in der Riedhauser Straße in Lauingen verübt. Ein bislang Unbekannter verschaffte sich gewaltsam Zugang zu einem Kellerraum eines dortigen Mehrfamilienhauses. Aus dem Kellerabteil entwendete der Täter ein grünes Pedelec der Marke Hill Miles. Durch die Dillinger Polizei wurden nun entsprechende Ermittlungen gegen Unbekannt eingeleitet.

In Dillingen wurde zwischen dem Freitag, 28. März, und vergangenen Donnerstag an einer Baustelle in der Großen Allee eine Rüttelplatte gestohlen. Ein bislang Unbekannter stahl die Maschine im Wert von 850 Euro. Die Polizeiinspektion Dillingen ermittelt in allen drei Fällen wegen Diebstahls. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Dillingen unter Telefon 09071/560 zu melden.

Frau wird in Lauingen beim Ladendiebstahl erwischt

In einer Drogeri in der Herzog-Georg-Straße wurde am Donnerstag ein Ladendiebstahl verübt. Gegen 10.15 Uhr hatte sich eine 57-Jährige in den Laden begeben und dort Waren im Gesamtwert von 275 Euro an sich genommen. Anschließend versuchte die Frau laut Polizeibericht, das Geschäft zu verlassen, ohne den Kaufpreis zu entrichten. Dabei wurde sie vom Personal erwischt und anschließend an die Polizei übergeben. Gegen die 57-Jährige wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Ladendiebstahls eingeleitet. (AZ)