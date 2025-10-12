Vier Verletzte bei Auffahrunfall in Steinheim

Zu deinem folgenschweren Verkehrsunfall ist es am Samstagmittag in Steineheim gekommen. Ein 50-Jähriger wollte kurz nach 12.30 Uhr in der Pfalz-Neuburg-Straße nach links in die Deisenhofer Straße abbiegen und musste verkehrsbedingt anhalten. Eine hinter ihm fahrende 47-Jährige bemerkte dies und kam mit ihrem Wagen rechtzeitig zum Stehen.

Eine 49-Jährige fährt ungebremst aus Pkw der 47-Jährigen auf

Eine nachfolgende 49-Jährige fuhr jedoch mit ihrem Auto ungebremst auf den Pkw der 47-Jährigen auf. Der Wagen wurde auf das erste Auto geschoben, sodass alle der Fahrzeuge beschädigt wurden. Durch den Aufprall wurden die Fahrerin und Beifahrerin der zweiten Pkw leicht verletzt. Der Fahrer im ersten Auto, der abbiegen wollte, und sein Beifahrer kamen ohne Verletzungen davon.

Alle drei Fahrzeuge müssen abgeschleppt werden

Die Unfallverursacherin und ihr Beifahrer erlitten ebenfalls leichte Verletzungen. An den Autos entstand laut Polizeibericht ein Sachschaden von etwa 61.000 Euro. Alle drei Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. (AZ)