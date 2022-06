Wer hat die Reifen absichtlich beschädigt?

In Villenbach und Holzheim haben Unbekannte erheblichen Schaden angerichtet.

Am Sonntag zwischen 3 und 10 Uhr wurde im Ortsteil Rischau in der Lerchenbergstraße der Außenspiegel eines grauen VW T4 abgerissen und dabei auch die Fahrertür verkratzt. Es entstand ein Sachschaden von 750 Euro. Die Polizeistation Wertingen bittet unter Telefon 08272/99510 um Zeugenhinweise.

Polizei sucht dringend Zeugen

Nachdem bereits am Sonntag zwei Pkws im Bereich der Gartenstraße in Holzheim mit beschädigten Reifen gemeldet wurden, stellte nun eine weitere Fahrzeughalterin fest, dass an ihrem Nissan Micra im Zeitraum zwischen dem 15. Juni, 18.30 Uhr, bis zum 18. Juni, 17 Uhr, ebenfalls der vordere linke Reifen mit drei Einstichen beschädigt wurde. Der Pkw stand zu diesem Zeitpunkt in der Schulstraße. Eine weitere Geschädigte meldete sich ebenfalls.

An ihrem Opel Corsa, der zwischen 17. Juni, 22.30 Uhr, und 18. Juni, 7 Uhr, in der Waldstraße geparkt war, wurde ebenfalls ein Reifen zerstochen. In beiden Fällen entstand ein Sachschaden von circa 300 Euro. Die Polizei Dillingen bittet unter Telefon 09071/560 um Zeugenhinweise. (pol)

