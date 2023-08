Villenbach

vor 16 Min.

Skip & Crawl 2023: Auf die Plätze, fertig und rein ins Matschloch

Plus Am kommenden Samstag findet wieder der große Hindernislauf rund um das Sportgelände in Villenbach statt. Nicht nur ein Bällegefängnis ist in diesem Jahr neu.

Von Simone Fritzmeier

Es ist nass und matschig. Der Sommer macht gerade eine ausgiebige Pause. Wer kann, der meidet in diesen Tagen den Spaziergang durch den Wald - zumindest ohne Regenschirm und Gummistiefel. Wobei das für den ein oder anderen vermutlich die beste Vorbereitung für das kommende Wochenende wäre. Dann werfen sich wieder hunderte Menschen freiwillig in den Matsch und schwimmen durch die frische Zusam. Warum? Aus Gaudi. Denn am Samstag, 2. September, lautet das Motto in Villenbach: "Dirt legends". Was aus dem Englischen übersetzt so viel heißt wie "Dreck-Legenden".

Veranstalter von "Skip & Crawl" ist der Villenbacher Sportverein

Zum fünften Mal findet das Event "Skip & Crawl" in Villenbach statt. Das ist eine Mischung aus Cross- und Hindernislauf - rund um das Sportgelände, über Felder und Wiesen, durch den Wald und über die Zusam. Veranstalter ist der Villenbacher Sportverein, Abteilungsleiter Hindernis ist der 32-jährige Christoph Thoma. Er hat extra für den Lauf erneut - wie viele weitere Helfer - eine Woche im Vorfeld Urlaub genommen und ist gerade fleißig mit dem Aufbau beschäftigt. "Gerade aber mehr unter den Dächern", sagt er lachend am Telefon. Arbeit gibt es genug bis Samstag. Denn heuer gilt es nicht nur, die Hindernisse zu überwinden. Neben körperlicher Fitness sind auch mentale Stärke, Wille, Mut und Teamgeist gefordert. Aber der Parcours-Chef beruhigt: "Jeder kann es schaffen. Die meisten Teilnehmer machen aus Spaß mit und der steht definitiv im Vordergrund." Selbstverständlich könne aber jeder, der wolle, eine professionelle Zeitmessung nutzen.

