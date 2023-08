Internetbetrüger schlagen in Villenbach und Sontheim zu

Über ein Kleinanzeigenportal bestellen Männer aus Villenbach und Sontheim Ware im Internet. Geliefert wird am Ende nichts.

Bereits am 13. August erwarb ein Mann aus Villenbach einen Router über ein Kleinanzeigenportal und überwies 90 Euro direkt auf ein Kölner Konto. Die Ware wurde nie geliefert, auch ein Kontakt kam nicht mehr zustande. Das berichtet die Polizei. Am 19. August ersteigerte ein Sontheimer eine Musikbox für 250 Euro über ein Kleinanzeigenportal. Auch er überwies direkt per Banküberweisung auf ein Konto in Saarlouis und bekam die Musikbox nicht geliefert. Tipps zum Schutz vor Betrug gibt es unter www.polizei.beratung.de. (AZ)