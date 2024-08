Unfall zwischen Radfahrer und Autofahrer bei Villenbach

Am Freitag gegen 19.45 Uhr befuhr ein 14-jähriger Radfahrer mit seinem Pedelec die Staatsstraße 2027 von Villenbach in Richtung Wertingen. Hinter ihm fuhr ein 21-Jähriger mit seinem Pkw und wollte den Radfahrer überholen. Während des Überholvorgangs bog der Radfahrer nach links ab, um auf dortigen Radweg, welcher parallel zur Staatsstraße verläuft, weiterzufahren. Dabei kam es zum Zusammenstoß zwischen dem Pkw und dem Radfahrer.

Ortsschild Villenbach wurde umgefahren

Der Radfahrer stürzte dabei auf die Fahrbahn. Dabei zog er sich mehrere Schürfwunden und eine offene Fleischwunde am Unterschenkel zu. Der Pkw kam von der Fahrbahn ab und fuhr dabei das Ortsschild von Villenbach um. Der Radfahrer wurde medizinisch versorgt, am E-Bike entstand ein Schaden von rund 1000 Euro. Der Pkw-Fahrer blieb unverletzt. Am Auto entstand ein Schaden von circa 3000 Euro. (AZ)