Tierschutz im Landkreis Dillingen: „Die Lage der Schwalben ist besorgniserregend“

Es ist ein grausamer Anblick. Unzählige Schwalben drängen sich auf die schmalen Fensterbretter, suchen verzweifelt Schutz. Es regnet an diesem Tag im Landkreis Dillingen teils wie aus Kübeln. Einige Leser und Leserinnen haben solche und andere Situationen in den vergangenen Wochen bemerkt und sich bei unserer Zeitung gemeldet. Ein Mann aus Lauingen schreibt vor einigen Tagen: „Ich beobachte, wie mehrere Dutzend Schwalben an Häusern in meiner Straße versuchen, vor dem kalten Regen Schutz zu finden. Vielleicht könnten Landwirte animiert werden, ihre Stallungen als Unterschlupf zu öffnen.“ Aber ist das so einfach? Und gibt es überhaupt ein Schwalbenproblem?

Auf Nachfrage beim Dillinger Landratsamt heißt es in einer offiziellen Stellungnahme von den Verantwortlichen der Unteren Naturschutzbehörde: „Momentan fallen vielen Menschen geschwächte oder gar tote Schwalben auf. Auch im Landkreis Dillingen gibt es viele Fälle. So suchen etwa zahlreiche Schwalben Schutz unter Vordächern und auf Mauern. Vorwiegender Grund für die Schwächung der Vögel ist die schlechte Witterung, die den Schwalben die Nahrungsaufnahme erschwert. Den Vögeln dienen Insekten als Futter, welche die Tiere im Flug erbeuten. Nachdem durch den vergangenen Dauerregen und die Kälteperiode weniger Fluginsekten unterwegs waren, leiden unter anderem Schwalben unter Nahrungsmangel.“ Glücklicherweise gab es nun wieder eine längere Wärmeperiode.

Aber was kann man generell tun? Laut Landratsamt sollen geschwächte Tiere, die gefunden werden, vorsichtig ins Trockene gebracht, abgetrocknet und warmgehalten werden. Außerdem könnten die Tiere übergangsweise mit einer Traubenzuckerlösung gefüttert. Aber: „Anschließend sollten die Schwalben am besten schnellstmöglich an kundige Stellen übergeben werden“, heißt es weiter. Dies seien allerdings nur kurzfristige Lösungen. Extreme Klimaereignisse, wie Stark- und Dauerregen, würden in Zukunft aufgrund des Klimawandels zunehmen, was Schwalben und andere Vogelarten noch mehr beeinträchtigen werde. Gerade deshalb sei es noch wichtiger, die allgemeinen Lebensbedingungen der Tiere an anderer Stelle wieder zu verbessern.

Auf Steingärten und Rasenmähroboter verzichten

In der Stellungnahme heißt es weiter: „Für den Nestbau benötigen Schwalben außerdem Lehm, den sie unter anderem aus Pfützen in der Landschaft entnehmen. Solche Wasserstellen werden immer seltener und der Nestbau der Vögel dadurch erschwert.“ Ein weiterer negativer Einfluss auf Insekten und damit auch auf Vogelarten sei die nächtliche Beleuchtung. Laut einer Studie der Uni Mainz verenden in Deutschland pro Tag bis zu einer Milliarde nachtaktive Insekten nur an Straßenlaternen. Eine Reduktion der beleuchteten Anlagen oder – bei absoluter Notwendigkeit der Lichtquelle – der Einsatz von insektenfreundlichen Leuchtmitteln helfen dabei, diese Verluste zu verringern und Insekten zu unterstützen, teilt die Naturschutzbehörde mit.

Ein grausamer Anblick: Unzählige Schwalben drängen sich auf die Fensterbretter und suchen Schutz. Das Bild ist vor wenigen Wochen in Lauingen aufgenommen worden. Foto: Marko Walldorf

Und: „Privatleute, denen Schwalben am Herzen liegen, sollten außerdem auf die Anlage von Steingärten und den Einsatz von Rasenmährobotern verzichten, da diese sich ebenfalls negativ auf die Insektenvielfalt und damit auf das Futter der Schwalben auswirken – sie bieten nämlich oftmals nur wenigen Arten Lebensraum und Futter.“

Nester der Vögel dürfen nicht zerstört werden

Generell sei es wichtig, Akzeptanz für die Anwesenheit der Vögel zu schaffen. Durch die Aufgabe vieler kleiner landwirtschaftlicher Betriebe, das Abreißen von alten Gebäuden und die energetische Sanierung von Häusern würden Schwalben und andere gebäudebrütende Arten beim Nestbau vor Schwierigkeiten gestellt werden. Ihre Nester würden häufig mit Lärm und Dreck in Verbindung gebracht und – oftmals illegal – entfernt. Erlaubt ist das Abnehmen und damit Zerstören der Nester einzig mit Ausnahmegenehmigung, so die Experten im Landratsamt.

Das Anbringen von sogenannten Kotbrettern unterhalb der Nester, die einmal im Jahr in Abwesenheit der Schwalben abgekehrt werden können, kann der Angst vor Verschmutzung entgegenwirken und zu einer Duldung der früher als Glücksbringer angesehenen Vögel am Haus führen. „Die momentane Lage der Schwalben ist besorgniserregend. Allerdings helfen den Vögeln nicht nur kurzfristige Lösungen, sondern ihre Lebenssituation muss dauerhaft verbessert werden, um sie langfristig erhalten zu können“, heißt es weiter. (sb mit AZ )