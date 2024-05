Volksfest Wertingen 2024: Programm, Termin, Öffnungszeiten

Das Volksfest Wertingen 2024 startete Anfang Mai. Wir haben alle Infos zum Volksfest zu Programm, Termin und Öffnungszeiten.

Das Volksfest in Wertingen startete dieses Jahr Anfang Mai und somit etwas früher als im Vorjahr. Die Feierlichkeiten sind in zwei Abschnitte unterteilt, wobei nach dem Auftakt eine kurze Pause bis zum zweiten Teil stattfinden wird.

Auf dem Volksfestgelände erwarten die Besucher zahlreiche Attraktionen. Festwirt Werner Schmid freut sich mit seiner Familie und seinem Volksfestteam als Organisator wieder auf zahlreiche Besucher, die gemeinsam feiern und den Frühling einläuten. Sie sorgen im Festzelt für gut-bürgerliche bayrische Küche mit Weißwurst, Brezeln, Kartoffelsalat und frisch gebrautes Festbier darf auch nicht fehlen. Sie können einen Tisch für acht Personen über die Website des Veranstalters im Voraus reservieren, indem Sie einen Mindestverzehr-Gutschein in Höhe von mindestens 200 Euro erwerben.

Doch wann genau findet das Volksfest statt? Wann sind die Öffnungszeiten an den einzelnen Tagen? Wie sieht das Programm 2024 aus? Wir informieren Sie hier im Artikel.

Volksfest Wertingen 2024: Start und Termin

Mit dem Start des Wertinger Volksfest im Mai 2024 feiert die Veranstaltung ihr 20-jähriges Jubiläum. Die Feierlichkeiten begannen pünktlich am 1. Mai 2024. Der Tag der Arbeit konnte also beim Volksfest gefeiert werden. Ab dem Start hat das Fest bis zum 5. Mai täglich geöffnet, bevor es kurz schließt und am 8. Mai erneut öffnet. Ein Besuch ist dann bis zum 12. Mai möglich. Danach endet das 20. Volksfest in Wertingen.

Volksfest Wertingen 2024: Wie sind die Öffnungszeiten?

Die Öffnungszeiten variieren im Laufe der Zeit für die Festtermine vom 1. bis 12. Mai 2024. In der Regel startet der Betrieb am Vormittag und endet kurz vor Mitternacht. Hier sind die genauen Zeiten für die erste Hälfte des Volksfestes im Mai:

Mittwoch, 1. Mai: 10.30 Uhr - 23.30 Uhr

Donnerstag, 2. Mai: 14 - 23 Uhr

Freitag, 3. Mai: 14 - 23.30 Uhr

Samstag, 4. Mai: 13.30 - 23.30 Uhr

Sonntag, 5. Mai: 9.30 - 23 Uhr

Hier sind die Öffnungszeiten für die zweite Hälfte des Festes in der Übersicht:

Mittwoch, 8. Mai: 17 - 23.30 Uhr

Donnerstag, 9. Mai: 10.30 - 23.30 Uhr

Freitag, 10. Mai: 14 - 0.30 Uhr

Samstag, 11. Mai: 14 - 23.30 Uhr

Sonntag, 12. Mai: 10 - 20 Uhr

Programm beim Volksfest Wertingen 2024: Was erwartet die Besucher?

Beim Wertinger Volksfest 2024 können Besucher täglich verschiedene Attraktionen und Programme erleben. Zur Feier des 20-jährigen Jubiläums des Wertinger Volksfestes mit der Festwirtfamilie Schmid aus Wortelstetten wurde am Eröffnungstag ein besonderes Angebot präsentiert: der "Bierpreis wie vor 20 Jahren - 6,90 Euro die Maß". Auch an den folgenden Tagen erwarten die Besucher Sonderangebote und musikalische Party-Highlights.

Hier ist eine Übersicht über das Tagesprogramm:

Mittwoch, 1. Mai:

10.30 Uhr Einlass (freier Eintritt ) 11 - 17 Uhr Großer Mittagstisch & Partyband Duo Let's Dance 17 - 23.30 Uhr Partyband Michael Fischer & Stargast: Anna-Carina Woitschack

Donnerstag, 2. Mai:

ab 14 Uhr Vergnügungspark & Biergarten geöffnet 17 Uhr Einlass ins Bierzelt (freier Eintritt ) 18 - 19 Uhr Abend der Vereine und Betriebe: Großer Festfahneneinzug ins Zelt (Stadtkapelle Wertingen spielt) ab 18.15 Uhr Offizieller Bieranstich mit den Vertretern der Stadt Wertingen 19 - 23 Uhr Partyband "Luckies mit Sängerin" im Festzelt

Freitag, 3. Mai:

14 Uhr Vergnügungspark & Biergarten öffnen ab 17 Uhr Einlass ins Bierzelt 18.30 - 23.30 Uhr Nacht der Tracht: Partyband "Mädchenalarm" spielt

( Eintritt : Fünf Euro)

Samstag, 4. Mai:

ab 13.30 Uhr Vergnügungspark & Großes Festzelt öffnen Großer Kindernachmittag im Vergnügungspark: Ermäßigte Fahrpreise im Vergnügungspark

Fahrchip-Kanone: "Gewinnt Eure Frei-Fahrt im Vergnügungspark "

" Mitmachkonzert für Kinder mit "ANDI UND DIE AFFENBANDE"

Luftballon modellieren & Kinderschminken

Popcorn nur zwei Euro & Zuckerwatte nur zwei Euro &

Crepes mit Zucker u. Zimt nur 2,50 Euro

Portion Pommes & 1 Getränk 0,5l 5,50 Euro

Haferl Kaffee & 1 Stück Kuchen 5,50 Euro ab 17 Uhr Einlass Bierzelt 18.30 - 23.30 Uhr Joe Williams Band ( Eintritt : fünf Euro)

Sonntag, 5. Mai:

9.30 - 14 Uhr Weißwurstfrühschoppen mit dem "Musikverein Unterthürheim " (freier Eintritt ) ab 11 Uhr Großer Mittagstisch 14 - 23 Uhr Gemütliche Party-Atmosphäre mit den "EHINGER MUSIKANTEN"

Mittwoch, 8. Mai:

ab 17 Uhr Einlass ins Bierzelt 18 - 23.30 Uhr Partyband "Fetzentaler" spielt ( Eintritt : fünf Euro)

Donnerstag, 9. Mai:

10-30 - 17 Uhr Bierzeltbetrieb Unterhaltungsband: "Duo Let's Dance " (freier Eintritt )

" (freier ) Aktionsessen: Kesselfleischbuffet "Essen satt" ab 11 Uhr Großer Mittagstisch mit bayrischen Schmankerln Aktionessen:

Pfannengyros mit Potatoes, Krautsalat & Zaziki

Verlosung von zwei Eintagesfahrten im R8 V10

Verlosung: 1x Fotobox Ausleihen 17 - 23.30 Uhr Party Pur mit DJ und Stargast-Auftritt "SUSAL"

Freitag, 10. Mai:

14 Uhr Vergnügungspark & Biergarten öffnen 17 - 19 Uhr Einlass Bierzeltbetrieb mit Akkordeonorchester Wertingen 19.30 - 0.30 Uhr "LOST EDEN" - Girl Power & Party Pur ( Eintritt : fünf Euro)

Samstag, 11. Mai:



14 - 18 Uhr "Großer Nachmittag für Kinder, Senioren & Menschen mit Handicap" - mit der Tanzband "DUO LET'S DANCE": Ermäßigte Fahrpreise im Vergnügungspark

Besucher mit körperlicher Beeinträchtigung

gratis Fahrten im Vergnügungspark

gratis Fahrten im Popcorn nur zwei Euro, Zuckerwatte nur zwei Euro

Crepes mit Zucker u. Zimt nur 2,50 Euro

Portion Pommes & 1 Getränk 0,5 l - 5,50 Euro

Haferl Kaffee & 1 Stück Kuchen - 5,50 Euro

1 Paar Bratwürste mit Kartoffelsalat - 6,90 Euro 18.30 - 23.30 Uhr Motto "Partyhexen" (Eintritt: fünf Euro) Ladies Night: alle Frauen erhalten ein Gratisgetränk

Sonntag, 12. Mai: