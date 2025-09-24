Volleyballer als „Biberblocker“

Volleyball: Biberblocker greifen wieder an TSV Buttenwiesen startet mit drei Teams in die neue Volleyball-Hobbyliga-Saison Buttenwiesen – Ab Oktober fliegen wieder die Bälle:

Buttenwiesen Die Volleyballabteilung des TSV Buttenwiesen geht zum zweiten Mal in Folge in der Hobbyrunde des Kreises Donau an den Start. Nach der erfolgreichen Premiere im vergangenen Jahr, als zwei Mannschaften die Plätze drei und vier von insgesamt acht Teams belegten, wagt die junge Abteilung in dieser Saison den nächsten Schritt – und meldet gleich drei Mannschaften. Die Buttenwiesener treten unter den Namen „Biberblocker I, Biberblocker II und Biberblocker III“ an.

Inspiriert ist der Name von den Bundesliga-Turnern des TSV, die seit einigen Jahren als „Biber“ bekannt sind. Die erste und zweite Mannschaft spielen in der Hobbyliga Klasse D, das dritte Team in der Klasse E. Insgesamt umfasst die Liga in diesem Jahr die Klassen A bis E mit jeweils fünf Mannschaften – und ist damit deutlich stärker besetzt als im Vorjahr, als nur drei Spielklassen (A bis C) ausgetragen wurden. Schon am 20. September stand für die Buttenwiesener eine erste Generalprobe an: Die Biberblocker I traten bei der Lauinger Stadtmeisterschaft an – und sicherten sich dort gleich den ersten Platz. Ein gelungener Testlauf, der zusätzliches Selbstvertrauen für die anstehende Saison bringt. Gespielt wird im Mixed-Modus, das heißt: mindestens zwei Damen und maximal vier Herren stehen gleichzeitig auf dem Feld. Damit soll ein ausgewogener Wettbewerb gewährleistet sein. Ausrichter der Liga ist wie schon im Vorjahr die Volleyballgemeinschaft Gundelfingen. Die erste Saisonteilnahme des TSV Buttenwiesen im Jahr 2024 war ein voller Erfolg. Im kleinen Finale um Platz drei trafen die beiden TSV-Teams sogar direkt aufeinander. Mit diesem starken Auftreten hat sich die Abteilung schnell einen Namen in der Region gemacht.

Dass die Entwicklung weitergeht, zeigt auch der Blick auf die Vereinsstruktur: Die Volleyballabteilung wurde erst im Januar 2024 gegründet, zählt aber schon rund 40 Mitglieder. Zudem konnten bereits zwei Mitglieder erfolgreich die Ausbildung zum „Trainer Volleyball Breitensport“ absolvieren – eine wichtige Grundlage, um die stetig wachsende Abteilung nachhaltig zu fördern. Die neue Saison ist in eine Vorrunde im Herbst und eine Rückrunde zu Beginn des kommenden Jahres aufgeteilt. Besonders freuen dürfen sich Fans und Interessierte auf die Heimspiele in der Riedblickhalle am 11. November, 24. November, 12. Januaer, 2. Februar, 23. Februar und 14. April. (wz)