Das ist am Wochenende im Landkreis Dillingen los

Party, Kultur und Kunsthandwerk: Am Wochenende nach Pfingsten, von Freitag, 20. Juni bis Sonntag, 22. Juni, ist im Landkreis Dillingen vieles geboten. In Aislingen steigt die Vollmondparty, in Dillingen beginnt der Orgelsommer und in Bocksberg gibt es Kunsthandwerk bis zum Abwinken. Wir haben einige Highlights für Sie zusammengetragen.

In Aislingen bebt am Wochenende der Kapellenberg, denn am Freitag und Samstag wird im Ort die Vollmondparty gefeiert. Aufgrund des Zelt-Problems der V-Party in Zusamaltheim vor zwei Wochen trifft man in der Aschberggemeinde höhere Sicherheitsvorkehrungen als üblich, erklärten die Veranstalter im Vorfeld. Musikalisch wird es am Freitag rockig mit den Bands „Jamberry“ und „Tales of Tomorrow“. Am Samstag ist Clubnacht, drei DJs spielen auf der Hauptbühne, auf der zweiten Bühne steigt die Malle-Party. Gefeiert wird an beiden Tagen von 21 Uhr bis 3 Uhr in der Nacht.

In Bocksberg gibt es den Burgmarkt, in Dillingen den Start in den Orgelsommer

Die Vorbereitungen für den kommenden Kunst- und Gartenmarkt auf dem Burgareal und in den Straßen Bocksbergs laufen bereits seit Wochen auf Hochtouren. Am Wochenende wird dort von selbstgefertigtem Schmuck und Gartendeko bis zum Handwerk aus Glas, Stein und Kunst wieder vieles geboten sein. Das Burgmarkt-Wochenende ist ein Highlight für den Ort und seine Vereine, die unter dem Burgverein Bocksberg die Veranstaltung durchführen. Rund 70 Aussteller werden von den Veranstaltern erwartet. Am Samstag, 21. Juni, ist der Markt von 10 bis 21 Uhr geöffnet und am Sonntag, 22. Juni, von 10 bis 18 Uhr.

Die Orgel ist frisch gestimmt, es kann losgehen: Am Samstag beginnt der 19. Dillinger Orgelsommer. Zwölf international renommierte Organisten und eine Organistin gestalten bis Mitte September wieder jeden Samstag um 11.15 Uhr eine Orgelmatinee an der großen Sandtner-Orgel in der Dillinger Basilika St. Peter. Dem Gründer der Konzertreihe, Intendant Axel Flierl, ist es wieder gelungen, ein abwechslungsreiches Programm mit Musikern aus Deutschland, Italien, Frankreich, Polen, Spanien und Litauen zu konzipieren. Den Auftakt unter dem Motto „Organissimo!“ macht am Samstag, 21. Juni, ab 11.15 Uhr Donato Cuzzato aus Meolo (Venetien) mit Werken von Johann Sebastian Bach, Felix Mendelssohn Bartholdy und Felice Moretti.

Sonnenwendfeiern in Haunsheim, Ziertheim und Bocksberg

In Haunsheim feiert der Obst- und Gartenbauverein am Samstagabend ab 19.30 Uhr in den Schlossäckern die Sommersonnenwende. Unter anderem auch in Ziertheim wird das Naturereignis gefeiert, dort ist ebenfalls der Obst- und Gartenbauverein verantwortlich. Los geht es ab 19 Uhr beim vereinseigenen Stadel am Seedurchbruch. Auf dem Bocksberger Burgmarkt wird auch am Samstagabend die Sonnenwende zelebriert.