Donauwörther Straße in Dillingen ab dem 22. August wieder voll gesperrt

Ab Freitag, 22. August, bis voraussichtlich Mitte September ist in Dillingen die Kreisstraße DLG42, Donauwörther Straße, zwischen der Rudolf-Diesel-Straße und der Schretzheimer Kreuzung erneut gesperrt. Das teilte das Landratsamt am Dienstag mit. Die Bauarbeiten für den Radweg entlang der Kreisstraße würden am 25. August wieder aufgenommen.

Die Einmündungsbereiche der Rudolf-Diesel-Straße und der Schretzheimer Kreuzung sind von der Sperrung nicht betroffen, sodass alle Geschäfte in der Rudolf-Diesel-Straße sowie im Gewerbegebiet Ost von allen Seiten her weiterhin erreichbar sind.

Der überörtliche Verkehr wird über die Bundesstraße B16 von Steinheim über Donaualtheim nach Dillingen sowie in umgekehrter Richtung geleitet. Die Umleitung ist ausgeschildert.

Schretzheimer Kreuzung: Haltestellen werden verlegt

Die gegenüberliegenden Bushaltestellen - jeweils Haltestelle „Dillingen, Abzw. Schretzheim“ - in der Donauwörther Straße auf Höhe der Schretzheimer Kreuzung können während der Vollsperrung nicht angefahren werden. Fahrgäste werden gebeten, stadteinwärts die Ersatzhaltestelle in der Rudolf-Diesel-Straße auf Höhe des E-Centers zu benutzen. Stadtauswärts in Richtung Steinheim werden während der Bauarbeiten die Bushaltestelle „Dillingen, Abzw. Mittelfeld“ auf Höhe Donauwörther Straße 55 und die Ersatzhaltestelle in der Rudolf-Diesel-Straße auf Höhe des E-Centers bedient. (AZ)