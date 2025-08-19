Icon Menü
Vollsperrung der Donauwörther Straße in Dillingen ab 22. August: Wichtige Infos zu Umleitungen und Busfahrten

Dillingen

Donauwörther Straße in Dillingen ab dem 22. August wieder voll gesperrt

Die Donauwörther Straße wird ab dem 22. August wieder gesperrt. Grund sind Bauarbeiten an einem neuen Radweg entlang der alten B16.
    •
    •
    •
    In Schretzheim entsteht ein Radweg entlang der alten B16. In den Ferien war die Straße wieder einspurig befahrbar, jetzt wird weitergebaut und die komplette Fahrbahn wieder gesperrt.
    In Schretzheim entsteht ein Radweg entlang der alten B16. In den Ferien war die Straße wieder einspurig befahrbar, jetzt wird weitergebaut und die komplette Fahrbahn wieder gesperrt. Foto: Christina Brummer (Archivbild)

    Ab Freitag, 22. August, bis voraussichtlich Mitte September ist in Dillingen die Kreisstraße DLG42, Donauwörther Straße, zwischen der Rudolf-Diesel-Straße und der Schretzheimer Kreuzung erneut gesperrt. Das teilte das Landratsamt am Dienstag mit. Die Bauarbeiten für den Radweg entlang der Kreisstraße würden am 25. August wieder aufgenommen.

    Die Einmündungsbereiche der Rudolf-Diesel-Straße und der Schretzheimer Kreuzung sind von der Sperrung nicht betroffen, sodass alle Geschäfte in der Rudolf-Diesel-Straße sowie im Gewerbegebiet Ost von allen Seiten her weiterhin erreichbar sind.

    Der überörtliche Verkehr wird über die Bundesstraße B16 von Steinheim über Donaualtheim nach Dillingen sowie in umgekehrter Richtung geleitet. Die Umleitung ist ausgeschildert.

    Schretzheimer Kreuzung: Haltestellen werden verlegt

    Die gegenüberliegenden Bushaltestellen - jeweils Haltestelle „Dillingen, Abzw. Schretzheim“ - in der Donauwörther Straße auf Höhe der Schretzheimer Kreuzung können während der Vollsperrung nicht angefahren werden. Fahrgäste werden gebeten, stadteinwärts die Ersatzhaltestelle in der Rudolf-Diesel-Straße auf Höhe des E-Centers zu benutzen. Stadtauswärts in Richtung Steinheim werden während der Bauarbeiten die Bushaltestelle „Dillingen, Abzw. Mittelfeld“ auf Höhe Donauwörther Straße 55 und die Ersatzhaltestelle in der Rudolf-Diesel-Straße auf Höhe des E-Centers bedient. (AZ)

