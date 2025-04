Vollsperrung des Lauinger Kreisverkehrs in der Dillinger Straße

Ende Oktober 2024 wurde mit der Herstellung eines Kreisverkehrs an der Dillinger Straße in Lauingen zur Anbindung der dortigen Gewerbegebiete begonnen. Die ausführenden Firmen konnten die Bauarbeiten termingerecht und entsprechend dem Zeitplan durchführen, und so geht die Maßnahme nun in ihre Schlussphase.

Seit der Wiederaufnahme der Arbeiten im Februar konnte der Verkehr über den halbseitig hergestellten Kreisel in Fahrtrichtung Dillingen fließen. Zur Fertigstellung müssen nun aber beide Richtungen vollständig gesperrt werden. Diese Sperrung findet in den bevorstehenden Osterferien statt – und zwar konkret vom 14. bis zum 25. April. Die Umleitung erfolgt stadtauswärts dann ebenfalls über die Schabringer Straße, beginnend an der Kreuzung Schabringer Straße/Rosenmühlweg/Dillinger Straße (bei der Tankstelle).

Die Betriebe im Gewerbegebiet können nach wie vor angefahren werden

Die Betriebe im Gewerbegebiet Dillinger Straße beziehungsweise Herrgottsruhfeld sowie der Friedhof Herrgottsruh können nach wie vor angefahren werden. Die Vollsperrung beginnt stadtauswärts an der Kreuzung Dillinger Straße/Waihengeyerstraße und in der Gegenrichtung nach dem Kreisverkehr „Mausfall“. Auch die dortige Tankstelle und das Schnellrestaurant sind nach wie vor zu erreichen. Der Radweg wird je nach Baufortschritt wechselseitig angepasst, sodass immer eine Seite befahrbar bleibt.

Tiefbauamt: Keine Abkürzungen durch die Baustelle suchen

Nach der Vollsperrung wird der Kreisverkehr wieder für beide Richtungen freigegeben. Lediglich die Anschlussstellen zu den Gewerbegebieten können noch nicht genutzt werden. Hierfür sind noch Restarbeiten notwendig. Das Tiefbauamt der Stadtverwaltung bittet nachdrücklich darum, der ausgeschilderten Umleitung zu folgen und keine Abkürzungen durch die Baustelle zu suchen, um die termingerechte Fertigstellung nicht zu gefährden. (AZ)