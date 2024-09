Die ersten Gespräche mit Höchstädt laufen

Die Empfehlung des bayerischen Gemeindetages ist eindeutig: „Füße stillhalten.“ Nicht voreilig Verträge unterschreiben, solange nicht eindeutig geklärt ist, ob derzeit beauftragte Kosten im Nachgang erstattet werden. Will die Stadt Höchstädt nicht, da sind sich am Montag bei der Stadtratssitzung alle einig. Aber, das bedeute nicht, dass das Thema geschoben werde. Im Gegenteil, wie Bürgermeister Stephan Karg sagt. „Wir sind dran, die Gespräche mit interessierten Unternehmen laufen bereits seit einiger Zeit. Momentan wird etwa geprüft, was möglich ist und was nicht.“ Das freut besonders Stadtrat Wolfgang Konle, der im Namen seiner Fraktion FDP/SPD/Pro Höchstädt den Antrag gestellt hat, über den aktuellen Sachstand für „ein sehr wichtiges, nachhaltiges Thema“ informiert zu werden. Es geht um die kommunale Wärmeplanung.

Bürgermeister Karg erklärt, dass derzeit immer noch keine gesetzliche Verpflichtung bestehe, diese aber voraussichtlich Anfang 2025 kommen solle. Planen könnten Kommunen auch ohne Vorgaben. Weiter informiert Karg, dass für Gemeinden unter 10.000 Einwohnern – dazu zählt die Stadt Höchstädt – ein vereinfachtes Konzept entwickelt werden solle. Es ist auch von Konvois die Rede, sprich Planungseinheiten mit mindestens 10.000 Einwohnern sollen organisiert werden. „Es ist aber momentan sinnvoll, kein Unternehmen mit einer kommunalen Wärmeplanung zu beauftragen. Es gibt noch zu viele ungeklärte Fragen“, sagt Stephan Karg.

Technikerschule Höchstädt mit ins Boot holen?

Fragen, die auch direkt die Stadt betreffen. So prüfe ein Unternehmen aus der Region derzeit, ob und in welchem Ausmaß die Kapazitäten für die Stadtteile Oberglauheim, Sonderheim und Schwennenbach reichen. Denn, so erklärt es Stadtbaumeister Thomas Wanner bei der Sitzung: „Teils gibt es noch kein Erdgas. Deisenhofen ist gut abgedeckt, Höchstädt auch.“ Grundsätzlich, das habe man bereits herausgefunden, seien die vorhandenen Gasleitungen für Wasserstoff tauglich, ergänzt Bürgermeister Karg. „Und das Interesse von Firmen ist da, seit einem halben Jahr schlagen immer wieder Firmen bei mir auf.“

Wolfgang Konle hat noch eine Idee. Er könne sich vorstellen, dass sich die Schüler und Schülerinnen der Technikerschule in Höchstädt mit dem Thema kommunale Wärmeplanung, insbesondere mit Wasserstoff, befassen könnten. „Es wäre praxisorientiert und sie würden uns unterstützen“, so Konle.