Von Zug in Lauingen erfasst: 20-Jähriger zum Glück nur leicht verletzt

Der Bahnunfall in Lauingen hat viele Menschen in der Region bewegt. Ein 20-Jähriger hatte am Mittwochnachmittag voriger Woche mit seinem E-Scooter im Bereich des Bahnhofs Lauingen die Gleise überquert. Nach Angaben der Bundespolizeiinspektion Nürnberg erfasste ein herannahender Zug den jungen Mann trotz eingeleiteter Schnellbremsung. Der 20-Jährige erlitt Verletzungen und wurde ins Krankenhaus gebracht.

