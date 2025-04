Der Bauernkrieg tobte auch im Dillinger Land

Vor 500 Jahren ging der Bauernkrieg in die heiße Phase über: Mit der ersten großen Schlacht des Krieges am 4. April 1525 bei Leipheim spielte sich ein historisches Ereignis in nächster Nähe ab. Zeitgleich kam es in Nördlingen zu einem Aufstand unzufriedener Bürger, die sich mit den 2500 vor den Toren der Stadt lagernden Bauern solidarisiert hatten. Über den Raum zwischen diesen beiden Brennpunkten, dem Ulmer Winkel und dem Ries, wissen wir jedoch recht wenig. Sollte es in unserer Region ruhig geblieben sein? Der Blick in die ältere Literatur und neue Quellenfunde zeigen auf, dass dem nicht so war.

