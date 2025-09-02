Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Donau Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Dillingen
Icon Pfeil nach unten

Vorfahrt missachtet: Zwei Autos stoßen in Dillingen zusammen

Dillingen

Vorfahrt missachtet: Zwei Autos stoßen in Dillingen zusammen

21-Jährige übersieht beim Einbiegen den Wagen eines 34-Jährigen.
    • |
    • |
    • |
    3500 Euro Sachschaden sind am Montag bei einem Verkehrsunfall in Dillingen entstanden.
    3500 Euro Sachschaden sind am Montag bei einem Verkehrsunfall in Dillingen entstanden. Foto: Bernd Weibrod/dpa (Symbolbild)

    Zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden ist es am Montag in Dillingen gekommen. Gegen 17.55 Uhr fuhr eine 21-Jährige mit ihrem Auto aus der untergeordneten Straße „Am Galgenberg“ auf die Straße „Am Reitweg“ aus.

    Bei dem Unfall in Dillingen wurde niemand verletzt

    Ihr Wagen kollidierte laut Polizeibericht mit dem Pkw eines vorfahrtsberechtigten 34-Jährigen, der in Richtung Donauwörther Straße unterwegs war. An den Unfallautos entstand ein Gesamtschaden von schätzungsweise circa 3500 Euro. Verletzt wurde niemand. (AZ)

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden