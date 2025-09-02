Vorfahrt missachtet: Zwei Autos stoßen in Dillingen zusammen

Zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden ist es am Montag in Dillingen gekommen. Gegen 17.55 Uhr fuhr eine 21-Jährige mit ihrem Auto aus der untergeordneten Straße „Am Galgenberg“ auf die Straße „Am Reitweg“ aus.

Bei dem Unfall in Dillingen wurde niemand verletzt

Ihr Wagen kollidierte laut Polizeibericht mit dem Pkw eines vorfahrtsberechtigten 34-Jährigen, der in Richtung Donauwörther Straße unterwegs war. An den Unfallautos entstand ein Gesamtschaden von schätzungsweise circa 3500 Euro. Verletzt wurde niemand. (AZ)